Декоративные барбарисы, которые сделают ваш сад ярким и стильным без ухода

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Барбарисы — это идеальные кустарники для любого сада. Они не требуют постоянного ухода и могут быть выращены в самых разнообразных условиях. После того как барбарис приживается на участке, достаточно лишь минимального вмешательства: не нужно беспокоиться о подкормке, поливе или обрезке. Многообразие форм и цветов этих кустарников позволяет подобрать растения для самых разных стилей оформления сада.

Фото: flickr.com by S. Rae, CC BY 2.0

Основным преимуществом барбарисов является их неприхотливость. Они прекрасно переносят как сухость, так и ветер, хотя не любят застойного увлажнения. Кроме того, барбарисы могут расти как на солнце, так и в полутени. Особенно красиво они смотрятся в осенний период, когда их листья и плоды меняют цвет, создавая яркие акценты в саду.

Барбарисы могут быть использованы для создания живых изгородей. Эти изгороди могут быть как формованными, так и свободно растущими, в зависимости от пожеланий садовода. Размножаются барбарисы легко, причем не только черенкованием, но и семенами. Важно помнить, что декоративные сорта размножаются лучше всего именно черенкованием.

К тому же барбарис — это кустарник, который способен украшать сад круглый год. Важно лишь выбрать подходящий сорт и правильно его ухаживать.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

