Важные правила для успешного роста кедра в вашем саду

Кедр — дерево, с которым стоит познакомиться поближе, особенно если оно стало частью жизни с самого детства. Это растение не просто символ, а настоящий спутник, которому часто отдают предпочтение за его целебные свойства и красоту.

Фото: creativecommons.org by Agrosylva, CC BY-SA 3.0

В природе существует несколько видов кедров, включая ливанский, атласский и гималайский. Однако на территории России, в частности в Сибири, встречается сосна кедровая, известная как сибирский кедр. В отличие от настоящих кедров, которые дают мелкие несъедобные семена, кедровая сосна дает крупные, вкусные орехи, полезные для здоровья.

Для того чтобы вырастить кедр на своем участке, достаточно посеять орехи осенью, в октябре. Семена не требуют сложных манипуляций, таких как стратификация. Просто следует выбрать подходящее место с рыхлой почвой, не забыв удалить сорняки и создать бороздки для посева.

Рост кедра — процесс медленный. В первый год всходы дадут лишь малозаметные приросты, но с каждым годом кедрик будет расти и разветвляться. Уход за молодыми деревьями заключается в поливе, защите от сорняков и создании условий, схожих с природной средой: затенение и влажность. Пересаживать растения можно на третий-четвертый год, ведь кедры имеют поверхностную корневую систему, что облегчает этот процесс.

Уточнения

Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

