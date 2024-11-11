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Как спасти урожай кабачков из-за гниения завязей

1:36
Садоводство

Кабачки, будучи неприхотливыми овощами, могут при правильных условиях обильно плодоносить до поздней осени. Однако, иногда даже здоровое растение теряет завязи — они начинают гнить. Важно понимать, что может стать причиной этой проблемы.

Как спасти урожай кабачков из-за гниения завязей
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, CC BY-SA 3.0

Первая возможная причина — неблагоприятная погода. Кабачки, как теплолюбивые растения, чувствительны к похолоданиям и избыточной влажности, особенно в дождливое и прохладное лето. В таких условиях снижается их иммунитет, и растения теряют способность поддерживать плодоношение.

Недостаток тепла и насекомых-опылителей также может приводить к тому, что неопылённые цветки гниют. Предотвратить это можно, обеспечив защиту от лишней влаги, например, установив зонт или другое укрытие над кустом.

Вторая причина связана с дефицитом микроэлементов. Недостаток бора и йода негативно сказывается на образовании плодов у кабачков. Этот дефицит легко исправить, опрыскивая растения раствором борной кислоты, которую можно найти в садоводческих магазинах, или жидкими комплексными удобрениями с бором.

Третья причина — загущенность посадок. Если растения посажены слишком близко друг к другу, нарушается циркуляция воздуха, что приводит к избыточной влажности и способствует загниванию завязей. Для улучшения условий стоит удалять излишние листья и сорняки, чтобы обеспечить доступ солнечного света и воздуха к плодам.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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