Как правильно подкормить томаты для сладких и крупных плодов

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда наступает время плодоношения, помидоры особенно нуждаются в правильной подкормке, чтобы сформировать крепкие, мясистые плоды. В это время азотные удобрения стоит исключить, так как избыток азота приводит к чрезмерному росту листьев и стеблей, что ослабляет плодоношение. Вместо этого растениям нужны калий, бор, марганец и йод, которые стимулируют формирование плодов с высоким содержанием сахара и полноценным вкусом.

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Приготовить эффективную подкормку можно самостоятельно. Для этого понадобятся: 1,5 литра просеянной древесной золы, 10 граммов борной кислоты и 10 миллилитров йода, которые разводятся в 10 литрах воды. Сперва золу заливают кипятком в большом ведре, борную кислоту растворяют в горячей воде отдельно, а затем оба раствора, после охлаждения, объединяются с добавлением йода. Смесь настаивается сутки и готова к использованию.

Перед поливом томатов питательный настой разводится в пропорции 0,5 литра на 10 литров воды. На одно растение потребуется около 1,5-2 литров раствора. Растениям в теплице такую подкормку рекомендуют проводить каждые две недели, а для томатов на открытом грунте — еженедельно. Перед внесением подкормки землю под кустами следует увлажнить.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

