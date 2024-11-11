Как луковая шелуха спасет растения и поможет улучшить самочувствие

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая лука возникает вопрос: что делать с луковой шелухой? Оказывается, эти "отходы" можно использовать с пользой — как дома, так и на участке. Луковая шелуха станет полезным средством в борьбе с вредителями, как удобрение для растений, в качестве натурального красителя, а также может помочь укрепить здоровье и улучшить внешний вид.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Этот природный материал подходит для профилактики болезней растений и для подкормки почвы. Настои и отвары из шелухи повышают устойчивость растений к заболеваниям и вредителям, улучшают их рост и защищают от вредителей, таких как тля и трипсы.

Шелуха также работает как органическое удобрение. Компост с добавлением луковых остатков обогащает почву полезными веществами. А свежеприготовленные растворы помогают увеличить урожай и защитить растения от насекомых.

В народной медицине луковую шелуху используют благодаря её антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Она укрепляет иммунитет, помогает справляться с инфекциями, полезна при лечении простуд и даже может защитить сердце и сосуды. Варианты её применения — отвары, настойки и масла, которые применяются для лечения различных заболеваний и укрепления организма.

Этот природный ингредиент также используется как натуральный краситель для пасхальных яиц, а его отвар может придать тканям приятный золотистый оттенок. Луковая шелуха полезна и для ухода за кожей и волосами. Настой шелухи помогает укрепить волосы, придаёт им здоровый блеск и может даже закрасить седину.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

