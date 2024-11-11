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Как вырастить голубику на даче и получить рекордный урожай

3:06
Садоводство

Голубика — не только вкусная ягода, но и богатый источник полезных веществ, включая витамины, кислоты и минералы. По этой причине она становится популярной среди дачников, стремящихся вырастить ее на своих участках. Существует два вида голубики: обыкновенная, или болотная, и высокорослая, произрастающая преимущественно в Северной Америке.

Как вырастить голубику на даче и получить рекордный урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Болотная голубика распространена по всей России, нетребовательна к условиям и способна расти в суровых климатических зонах. Высокорослая разновидность отличается более крупными ягодами и теплолюбивостью, но требует особого ухода, так как не переносит застоя воды и нуждается в защите от заморозков.

Для успешного выращивания голубики на даче важно учитывать ряд факторов. Посадка должна происходить в хорошо дренированную, кислую почву. При недостатке дренажа рекомендуется сажать кусты на возвышенности, чтобы избежать застоя влаги, который может привести к загниванию корней.

Для поддержания кислотности почвы кусты периодически подкисляют с помощью лимонной или уксусной кислоты. Голубика предпочитает открытые, солнечные места, защищенные от ветра, а также требует регулярного полива, особенно в жаркую погоду.

Уход за голубикой включает рыхление почвы, удаление сорняков, своевременный полив и правильную обрезку. Голубика влаголюбива, поэтому молодые кусты поливают несколько раз в неделю, а взрослые растения нуждаются в поливе даже при наличии дождей. Для повышения урожайности на участке рекомендуется высаживать несколько сортов голубики, что способствует лучшему опылению и развитию ягод.

Обрезка голубики проводится ранней весной, начиная со второго года, для формирования сильных побегов. Осенью удаляют только высохшие веточки. Размножение возможно семенами, черенками, корневыми черенками или отводками. Выбор сорта также играет важную роль: для суровых зим подходят низкорослые и среднерослые сорта, способные выдерживать низкие температуры.

Садовая голубика — довольно зимостойкое растение, но в регионах с малоснежными зимами или резкими перепадами температур требует укрытия. Для этого побеги обвязывают лапником или пригибают к земле. Ранние сорта голубики начинают плодоносить с середины июля, среднеспелые — в августе, позднеспелые — в сентябре. Урожай созревает неравномерно, поэтому сбор ягод затягивается на несколько недель.

Возможные заболевания голубики включают серую гниль, рак стебля и фитофтороз. Для защиты кустов весной рекомендуется профилактическая обработка фунгицидами. Подкормка голубики включает минеральные удобрения, а в период плодоношения — растворы сульфата аммония для поддержания нужного уровня азота.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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