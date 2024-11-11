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Основные осенние угрозы для растений, которые легко упустить

2:54
Садоводство

Кажется, работы в саду остались позади: посадка растений, их цветение, борьба с сорняками, и даже непримиримая борьба с тлей на розах. Листья опадают под ноги, иногда перемешанные с первым снегом, поздняя осень навевает покой и умиротворение. Это время подвести итоги и задуматься о некоторых проблемах.

Основные осенние угрозы для растений, которые легко упустить
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License

Нужно ли говорить о вредителях и болезнях, если основные садовые работы завершены? Да, растительные остатки убраны, сухие ветви обрезаны, теплолюбивые растения укрыты. Погрузиться в покой сада после городской суеты — что может быть лучше. В такие моменты часто всплывают вопросы: почему ирисы плохо перезимовали? почему розы цвели недостаточно пышно? почему засыхают вишни, а хвойные растения пожелтели?

Для большинства садовых растений проблемы схожи: травянистые культуры страдают от гнилей и пятнистостей, кустарники подвержены некрозам коры и пятнистости, а деревья — от корневых и стволовых гнилей. Осенью налеты и пятнистости уже не так заметны, но именно в это время лучше провести тщательный осмотр кустов и деревьев.

Например, только в это время у дерена можно заметить темные язвы у основания стеблей, а у шиповника — поражения инфекционным ожогом. Опасный туберкуляриевый некроз, набирающий популярность, способен заразить многие декоративные кустарники.

От опят в саду можно получить больше вреда, чем пользы, поскольку они вызывают периферическую гниль древесины. Грибы-трутовики, распространяясь на различных древесных породах, приводят к стволовым гнилям, что заметно по появлению кожистых плодовых тел на стволах. Если на участке остаются пни, то они могут стать рассадником мицелия, который постепенно заразит соседние растения.

Дрова, используемые для отопления, также несут в себе угрозу, особенно если древесина уже поражена гнилью. Утилизируя остатки после раскола дров, можно избежать попадания кусочков мицелия в сад.

Кроме мицелия, с дровами могут быть занесены различные стволовые вредители. Если собирать дрова в лесу, как это делалось на протяжении многих лет, можно случайно привезти вредителей, которые быстро распространятся по саду. В результате садовый домик или тепличка могут пострадать от их активности, особенно если древесина, используемая для строительства, уже была заражена.

Вопрос защиты сада от вредителей и болезней требует внимания, так как они значительно снижают декоративность и жизнеспособность растений. Уход за садом — это не только вопрос красоты, но и ответственности за созданную красоту, которая требует постоянной защиты.

 

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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