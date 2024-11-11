Почему кабачок — незаменимый овощ для здоровья

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Восковая тыква бенинказа, которую недавно посадили на пробу, вызвала неоднозначное впечатление: информации о ее выращивании и лечебных свойствах полно, но описания вкусовых качеств почти нет. С другой стороны, кабачок — не только полезен, но и действительно вкусен, несмотря на его репутацию "нейтрального наполнителя". На самом деле он обладает множеством полезных свойств, которые часто не получают должного внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Кабачок особенно ценен за соотношение калия и натрия — важное для сердечной мышцы. При этом натрий гораздо легче получить из повседневных продуктов, а вот калий, столь полезный для сердечно-сосудистой системы, требуется искать в особых источниках. Кабачок обеспечивает идеальное сочетание этих веществ и помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.

С низким содержанием калорий и большим количеством воды кабачок становится идеальным продуктом для поддержания веса. Плюс, благодаря мягким волокнам он благотворно влияет на пищеварение, ускоряет обмен веществ и активизирует работу кишечника. Полезен кабачок и для людей в возрасте, особенно женщин в период гормональных перестроек, так как помогает предотвратить накопление холестерина и других "излишков" в организме.

Еще одна значимая функция кабачка — помощь в удалении желчи и предупреждение развития желчнокаменной болезни. Он также может снижать отеки, очищать организм от токсинов и поддерживать здоровье в случае длительного лечения, например, антибиотиками или химиотерапией. Рекомендуется включать кабачок в ежедневный рацион, чтобы укрепить организм и предотвратить проблемы с желчным пузырем, сердцем и почками.

Чтобы получить максимум пользы от кабачка, его можно использовать в разных блюдах: добавлять в супы, рагу, печь оладьи или запеканки. Этот простой овощ гармонично сочетается с другими продуктами и не теряет полезных свойств при кулинарной обработке, а значит, может стать основой здорового рациона для людей любого возраста.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

