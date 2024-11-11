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Обрезка яблонь в ноябре: укрепляем здоровье деревьев перед зимой

3:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Ноябрь — это время, когда многие садоводы начинают думать о завершении дачного сезона: уборка урожая, подготовка участка к зиме и, конечно же, планирование работ на следующий год. Однако у опытных садоводов есть ещё одна важная задача, которую не стоит откладывать — обрезка яблонь. 

Обрезка яблонь в ноябре: укрепляем здоровье деревьев перед зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported

Почему ноябрь — подходящее время для обрезки

  1. Безопасность дерева: После опадания листвы в октябре, яблони находятся в состоянии покоя, что делает обрезку менее стрессовой для растения. В это время снижается вероятность повреждения в результате морозов, а также минимизируется риск, связанный с распространением болезней и вредителей.
  2. Хорошая видимость: Без листьев легче увидеть структуру дерева. Это позволяет более точно оценить необходимую форму, устранять конкурентные ветви и влиять на будущий рост.
  3. Улучшение качества урожая: Правильная обрезка способствует улучшению плодоношения. Удаление старых и повреждённых веток поможет растению сосредоточить силы на формировании новых, плодоносящих побегов.

Главные правила обрезки яблонь в ноябре

  1. Погодные условия: Хорошо, если в ноябре стоят сухие и не слишком холодные дни. Лучше всего выбирать день с температурой не ниже -5 °C. Слишком сильные морозы могут повредить свежие срезы.
  2. Инструменты: Используйте острые и чистые инструменты. Это могут быть секаторы, пилы и ножовки. Регулярно дезинфицируйте их, чтобы предотвратить заражение инфекциями.
  3. Метод обрезки: 

   - Уберите сухие и повреждённые ветки — это улучшит здоровье дерева.
   - Обрежьте ветви, которые растут внутрь кроны, и густые участки.
   - Формируйте крону, оставляя достаточно пространства между ветвями для лучшего доступа света.

Срезы: Убедитесь, что все срезы гладкие. Избегайте обрывов коры, они могут стать местом для инфекции.

Плюсы и минусы обрезки в ноябре

Плюсы:

  • Уменьшение риска заболеваний и вредителей.
  • Улучшение структуры кроны и ее здоровья.
  • Подготовка дерева к будущему плодоношению.

Минусы:

  • Обрезка в неподходящие погодные условия может повредить дереву.
  • Не все садоводы имеют опыт работы в холодное время года, что увеличивает риск ошибок.

Обрезка яблонь в ноябре может быть весьма эффективной, если делать это с умом и осторожностью. Этот процесс позволяет не только поддерживать здоровье деревьев, но и готовить их к будущему плодоношению. Не спешите закрывать дачный сезон — с помощью обрезки вы сможете обеспечить своим яблоням крепость и высокий урожай в следующем году. Внимательно следите за погодными условиями и делайте всё возможное, чтобы ваши усилия в уходе за садом принесли плоды!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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