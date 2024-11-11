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Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так

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Садоводство

Как вырастить чеснок

Выращивайте чеснок на хорошо освещенном участке огорода. Выбирайте хорошо дренированную, суглинистую почву. Для улучшения состояния почвы используют мульчирование. Это позволяет не только улучшить состав почвы, но и уменьшить количество сорняков на грядках. Регулярно удаляйте сорняки возле чеснока.

Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Чем и как подкармливать чеснок

Внесение удобрений поможет увеличить количество и качество урожая. Весной лучше всего удобрять чеснок органическими средствами — куриным пометом, кровяной мукой, компостом.

Компост является отличным удобрением для чеснока, так как улучшает питание почвы, удерживает влагу и создает дренаж.

Внесение азотсодержащих удобрений летом не рекомендуется, так как это может уменьшить объем луковиц.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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