Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так

Выращивайте чеснок на хорошо освещенном участке огорода. Выбирайте хорошо дренированную, суглинистую почву. Для улучшения состояния почвы используют мульчирование. Это позволяет не только улучшить состав почвы, но и уменьшить количество сорняков на грядках. Регулярно удаляйте сорняки возле чеснока.
Внесение удобрений поможет увеличить количество и качество урожая. Весной лучше всего удобрять чеснок органическими средствами — куриным пометом, кровяной мукой, компостом.
Компост является отличным удобрением для чеснока, так как улучшает питание почвы, удерживает влагу и создает дренаж.
Внесение азотсодержащих удобрений летом не рекомендуется, так как это может уменьшить объем луковиц.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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