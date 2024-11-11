Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить чеснок

Выращивайте чеснок на хорошо освещенном участке огорода. Выбирайте хорошо дренированную, суглинистую почву. Для улучшения состояния почвы используют мульчирование. Это позволяет не только улучшить состав почвы, но и уменьшить количество сорняков на грядках. Регулярно удаляйте сорняки возле чеснока.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Чем и как подкармливать чеснок

Внесение удобрений поможет увеличить количество и качество урожая. Весной лучше всего удобрять чеснок органическими средствами — куриным пометом, кровяной мукой, компостом.

Компост является отличным удобрением для чеснока, так как улучшает питание почвы, удерживает влагу и создает дренаж.

Внесение азотсодержащих удобрений летом не рекомендуется, так как это может уменьшить объем луковиц.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



