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Подготовьте свои грядки: что разбрасывать в ноябре для щедрого урожая

Садоводство » Советы

С наступлением ноября садоводы начинают готовиться к зимнему отдыху, однако именно в этот период можно предпринять шаги для подготовки к следующему сезону. Разбросав определенные вещества на грядки, вы не только улучшите состояние почвы, но и получите щедрый урожай картофеля, огурцов и помидоров на следующий год. Рассмотрим, что именно стоит использовать.

Подготовьте свои грядки: что разбрасывать в ноябре для щедрого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, CC BY-SA 3.0

Органические удобрения

Куриный помет: Наиболее эффективное органическое удобрение, которое можно использовать в ноябре. В этом месяце куриный помет можно разбросать по грядкам и заделать в почву. Он богат азотом, фосфором и калий, что способствует росту растений.

Компост: Если у вас есть доступ к компосту, осенью самое время его использовать. Разбросайте компост на грядках, и с приходом весны у вас будет здоровая почва с необходимым количеством питательных веществ.

Зелёные удобрения: В культуре сидератов (растения, которые специально выращивают для улучшения почвы) есть свои плюсы. Фацелия, горчица или клевер можно посеять в конце лета или начале осени, а затем заделать в почву осенью для улучшения её структуры и питания.

Минеральные удобрения

Суперфосфат: Это удобрение способствует формированию корневой системы и наилучшему развитию плодов. Разбросайте его по грядкам в ноябре в расчете 30-40 граммов на квадратный метр и аккуратно заделайте в почву.

Калийные удобрения: Калий необходим для формирования крепкого иммунитета у растений и повышения их устойчивости к болезням. Разбросайте калийные удобрения по грядкам, чтобы обеспечить растения необходимыми элементами.

Мульчирование

После того как вы разбросали удобрения, можно провести мульчирование. Это предотвратит промерзание почвы и будет способствовать более равномерному распределению влаги. Мульча также послужит отличным источником органических веществ, когда начнет разлагаться.

Подготовка почвы

Кроме разброса удобрений, ноябрь — это отличное время для обработки почвы. Вспахивание или вспушивание почвы (особенно если это глинистые и тяжёлые земли) приведет к улучшению аэрации и водопроницаемости, что очень важно для будущего урожая.

Устойчивость к болезням

Нанесение удобрений на грядки в ноябре помогает предотвратить возникновение заболеваний в будущем. Здоровая почва обеспечивает здоровье растений, что очень важно для получения щедрого урожая.

Ноябрь — это не только время для отдыха садоводов, но и отличная возможность подготовить свои грядки к следующему сезону. Разбросав органические и минеральные удобрения, а также позаботившись о качестве почвы, вы закладываете основу для получения богатого урожая картофеля, огурцов и помидоров в будущем. Подходите к этому процессу с любовью и заботой, и вы обязательно будете вознаграждены щедрым урожаем на своем огороде!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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