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Ошибки осеннего удобрения: что может навредить вашим растениям

4:06
Садоводство » Советы

Осень — это время, когда садоводы активно готовят свои участки к зимней спячке. В этот период важным этапом ухода за растениями становится внесение удобрений. Однако не все удобрения подходят для осеннего применения. 

Ошибки осеннего удобрения: что может навредить вашим растениям
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, CC BY-SA 3.0

Почему важно правильно выбирать удобрения?

Удобрения — это ключевой фактор, влияющий на здоровье и урожайность растений. Их правильный выбор и время внесения помогут обеспечить растения необходимыми питательными веществами, поддерживать их иммунитет и способствовать нормальному развитию. Осенний период — это время, когда растения готовятся к зиме, и некоторые удобрения в этом контексте могут быть противопоказаны.

Удобрения, которые лучше не вносить осенью

1. Азотные удобрения  

Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра и карбамид, способствуют активному росту растений и разрастанию зелёной массы. Если внести их осенью, это может вызвать ненужное развитие новых побегов, которые не успеют вызреть перед зимой. В результате растения становятся более уязвимыми к морозам и могут погибнуть.

2. Калийные удобрения  

Хотя калий очень важен для здоровья растений, его избыток в осенний период может негативно сказаться на зимовке. Избыток калия может препятствовать усвоению других элементов, таких как кальций и магний, которые также необходимы для успешной зимовки.

3. Минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора  

Фосфор нужен растениям, однако его избыток осенью может привести к тому, что корни будут расти слишком активно, тогда как надземная часть растения уже готовится к гибели. Если фосфор будет внесен в слишком больших количествах, это может привести к истощению почвы.

4. Качество органических удобрений  

Некоторые органические удобрения, такие как свежий навоз, лучше не использовать осенью, так как они могут вызвать гниение и загнивание корней. Вместо этого рекомендуется вносить уже перепревшие органические удобрения или компост.

5. Удобрения, содержащие хлор  

Хлорсодержащие удобрения могут привести к накоплению хлора в почве, что в свою очередь неблагоприятно скажется на корневой системе растений, особенно в зимний период. Это может быть критично для чувствительных к хлору культур.

Рекомендации по внесению удобрений осенью

1. Используйте калийно-фосфорные удобрения умеренно  

Осенью лучше вносить калийные и фосфорные удобрения, но в умеренных количествах. Это укрепит корни и подготовит растения к зимним холодам, не создавая условий для избыточного роста.

2. Добавьте известь  

Если ваша почва имеет повышенную кислотность, осень — отличное время для добавления извести, которая поможет улучшить структуру почвы и повысить её питательные свойства.

3. Применяйте компост  

Перепревший компост — отличный вариант для осеннего внесения. Он обогащает почву питательными веществами и способствует её структурированию, что полезно для будущих растений.

4. Оптимальные сроки  

Последние удобрения следует вносить за месяц до наступления устойчивых морозов. Это даст время растениям впитать необходимые вещества и подготовиться к зиме.

Правильный выбор и время внесения удобрений осенью играют важную роль в здоровье и долголетии ваших растений. Избегайте применения азотных и хлорсодержащих удобрений, а также следите за количеством калийных и фосфорных добавок. Подходящий подход к осеннему удобрению поможет создать оптимальные условия для зимовки растений и обеспечит успешное пробуждение весной. Помните, что здоровье вашего сада начинается с заботы о почве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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