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Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения

1:30
Садоводство

Каждое растение требует внимания и заботы, и спатифиллум, также известный как "женское счастье", не является исключением. Прежде чем предпринимать радикальные меры, убедитесь, что вашему спатифиллуму хватает света.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, CC BY-SA 4.0

Основные условия для цветения спатифиллума

Достаточное освещение

Спатифиллум нуждается в умеренном освещении, но без прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья.

Влажность почвы

Регулярный полив — важное условие для здоровья растения. Почва должна оставаться влажной, но не мокрой, чтобы избежать гнили корней.

Подкормка

Важно время от времени удобрять растение, соблюдая инструкцию к выбранной подкормке. Это обеспечит необходимыми питательными веществами для роста и цветения.

Если вы убедились, что все эти условия соблюдены, можно предпринять дополнительные меры для стимуляции цветения.

Дополнительные меры для стимуляции цветения

Полив с перекисью водорода

Чтобы обеззаразить почву от вредных бактерий, раз в 2-3 месяца поливайте растение водой с добавлением нескольких капель перекиси водорода.

Подкормка сахаром

Полейте спатифиллум водой с растворённой чайной ложкой сахара. Эта "сладкая" подкормка стимулирует цветение и придаёт растению силы.

Эти меры помогут вашему спатифиллуму зацвести и радовать вас своим здоровым видом.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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