Как избежать ошибки номер один в уходе за растениями — чрезмерного полива

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя растения нуждаются в воде, слишком обильный полив может им навредить. Слишком большое количество воды — одна из самых частых причин болезней и даже гибели комнатных растений. Мнение, что больше воды делает растение счастливее, ошибочно: чрезмерный полив "топит" корни, лишая их воздуха.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto, CC BY-SA 2.0

Признаки чрезмерного полива

Как понять, что вы поливаете слишком много:

Сырая почва: для большинства растений почва должна быть лишь слегка влажной.

для большинства растений почва должна быть лишь слегка влажной. Желтеющие листья: листья могут желтеть и вянуть при избытке влаги.

листья могут желтеть и вянуть при избытке влаги. Мягкие стебли: суккуленты и растения вроде алоэ становятся мягкими при переувлажнении.

суккуленты и растения вроде алоэ становятся мягкими при переувлажнении. Опадение листьев: переувлажненные растения часто сбрасывают листья из-за стресса.

переувлажненные растения часто сбрасывают листья из-за стресса. Неприятный запах: запах сырости и плесени из почвы — признак переувлажнения.

Почему избыток воды вреден

Растениям нужен не только полив, но и воздух вокруг корней. При избытке воды компост становится заболоченным, нарушая циркуляцию воздуха и затрудняя дыхание корней. Как результат, корни не могут полноценно выполнять свои функции, что приводит к заболеваниям растения.

Как избежать чрезмерного полива

Проверяйте почву перед поливом

Поливайте растение только тогда, когда верхние два дюйма почвы стали сухими (суккуленты поливайте, когда почва полностью высохнет). Обеспечьте дренаж

Поливайте растения так, чтобы лишняя вода стекала. Для этого можно поливать в раковине или использовать блюдце для сбора излишков, но не забудьте слить лишнюю воду. Создайте отверстия для циркуляции воздуха

Можно аккуратно сделать несколько отверстий в почве карандашом, чтобы улучшить доступ воздуха. Поливайте в прохладное время суток

Поливайте утром или вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги

Полезные приспособления для предотвращения чрезмерного полива

Измеритель влажности: показывает уровень воды в почве. Бывают простые и с цифровыми дисплеями.

Автоматические диспенсеры для воды: эти луковицы наполняются водой, и растение будет поглощать влагу по мере необходимости.

Старайтесь также остановить полив, как только вода начнет стекать из дренажных отверстий, и не допускайте застоя воды в поддоне — это убережет корни от загнивания.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

