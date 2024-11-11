Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний рай: лучшие направления для отдыха в Африке
Эти советы помогут сохранить здоровье вашего питомца на долгие годы
Как привычка закидывать ногу на ногу может повредить здоровью
Выборы в Помпеях: надписи как свидетельства политической агитации
Механик и блогер в одном лице ведёт свой канал про ремонт раритетных авто в США
Секрет пышного омлета со шпинатом в мультиварке
Приготовьте традиционный бигус по всем правилам, с двумя видами мяса, капустой и копчёностями
Планируете поездку в Рим накануне 2025 Юбилейного года? Обязательно учтите эти советы
Китай обещает защищать суверенитет Южно-Китайского моря

Как избежать ошибки номер один в уходе за растениями — чрезмерного полива

2:29
Садоводство

Хотя растения нуждаются в воде, слишком обильный полив может им навредить. Слишком большое количество воды — одна из самых частых причин болезней и даже гибели комнатных растений. Мнение, что больше воды делает растение счастливее, ошибочно: чрезмерный полив "топит" корни, лишая их воздуха.

Как избежать ошибки номер один в уходе за растениями — чрезмерного полива
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto, CC BY-SA 2.0

Признаки чрезмерного полива

Как понять, что вы поливаете слишком много:

  • Сырая почва: для большинства растений почва должна быть лишь слегка влажной.
  • Желтеющие листья: листья могут желтеть и вянуть при избытке влаги.
  • Мягкие стебли: суккуленты и растения вроде алоэ становятся мягкими при переувлажнении.
  • Опадение листьев: переувлажненные растения часто сбрасывают листья из-за стресса.
  • Неприятный запах: запах сырости и плесени из почвы — признак переувлажнения.

Почему избыток воды вреден

Растениям нужен не только полив, но и воздух вокруг корней. При избытке воды компост становится заболоченным, нарушая циркуляцию воздуха и затрудняя дыхание корней. Как результат, корни не могут полноценно выполнять свои функции, что приводит к заболеваниям растения.

Как избежать чрезмерного полива

  1. Проверяйте почву перед поливом
    Поливайте растение только тогда, когда верхние два дюйма почвы стали сухими (суккуленты поливайте, когда почва полностью высохнет).
  2. Обеспечьте дренаж
    Поливайте растения так, чтобы лишняя вода стекала. Для этого можно поливать в раковине или использовать блюдце для сбора излишков, но не забудьте слить лишнюю воду.
  3. Создайте отверстия для циркуляции воздуха
    Можно аккуратно сделать несколько отверстий в почве карандашом, чтобы улучшить доступ воздуха.
  4. Поливайте в прохладное время суток
    Поливайте утром или вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги

Полезные приспособления для предотвращения чрезмерного полива

Измеритель влажности: показывает уровень воды в почве. Бывают простые и с цифровыми дисплеями.

Автоматические диспенсеры для воды: эти луковицы наполняются водой, и растение будет поглощать влагу по мере необходимости.

Старайтесь также остановить полив, как только вода начнет стекать из дренажных отверстий, и не допускайте застоя воды в поддоне — это убережет корни от загнивания.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Авто
Три признака беды: когда пора проверить двигатель Аудио 
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Садоводство, цветоводство
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Последние материалы
Как привычка закидывать ногу на ногу может повредить здоровью
Выборы в Помпеях: надписи как свидетельства политической агитации
Как избежать ошибки номер один в уходе за растениями — чрезмерного полива
Механик и блогер в одном лице ведёт свой канал про ремонт раритетных авто в США
Секрет пышного омлета со шпинатом в мультиварке
Приготовьте традиционный бигус по всем правилам, с двумя видами мяса, капустой и копчёностями
Планируете поездку в Рим накануне 2025 Юбилейного года? Обязательно учтите эти советы
Китай обещает защищать суверенитет Южно-Китайского моря
Создайте роскошный сад: что выбрать — тую или можжевельник?
Как можно использовать глицерин в уборке? Хитрости, о которых многие не знают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.