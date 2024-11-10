Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих

Не каждому дано стать искусным цветоводом, но желание добавить зелени и свежести в дом есть у многих. Особенно ценны в этом случае неприхотливые растения, которые могут расти практически в любых условиях. Существует несколько видов комнатных растений, которые подойдут даже для самых неопытных любителей зелени.
Сансевиерия
Это растение легко адаптируется к любой температуре и уровню влажности в помещении. Единственное правило ухода — не оставлять его под прямыми солнечными лучами.
Эпипремнум золотистый
Эпипремнум быстро растёт и почти не требует ухода. Если вы забыли о поливе, и листья начали желтеть, его можно легко реанимировать, даже после длительного отсутствия внимания.
Драцена окаймленная
Самая неприхотливая из драцен, подходит для квартир и офисов. Для поддержания её красоты достаточно частого опрыскивания, умеренного полива и рассеянного света.
Пеларгония (герань)
Герань проста в уходе и радует своей декоративностью. Достаточно поставить её на солнечный подоконник и поливать три раза в неделю.
Нолина (бокарнея)
Бокарнея, также известная как бутылочное дерево, благодаря своему стволу, напоминающему бутылку, способна запасать воду, что позволяет ей долгое время обходиться без полива.
Эти простые в уходе растения помогут создать уютный и зелёный уголок в доме, не требуя особых навыков.
Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).
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