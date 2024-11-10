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Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих

1:36
Садоводство

Не каждому дано стать искусным цветоводом, но желание добавить зелени и свежести в дом есть у многих. Особенно ценны в этом случае неприхотливые растения, которые могут расти практически в любых условиях. Существует несколько видов комнатных растений, которые подойдут даже для самых неопытных любителей зелени.

Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих
Фото: creativecommons.org by Mokkie, CC BY-SA 3.0

Неприхотливые комнатные растения для начинающих

Сансевиерия

Это растение легко адаптируется к любой температуре и уровню влажности в помещении. Единственное правило ухода — не оставлять его под прямыми солнечными лучами.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум быстро растёт и почти не требует ухода. Если вы забыли о поливе, и листья начали желтеть, его можно легко реанимировать, даже после длительного отсутствия внимания.

Драцена окаймленная

Самая неприхотливая из драцен, подходит для квартир и офисов. Для поддержания её красоты достаточно частого опрыскивания, умеренного полива и рассеянного света.

Пеларгония (герань)

Герань проста в уходе и радует своей декоративностью. Достаточно поставить её на солнечный подоконник и поливать три раза в неделю.

Нолина (бокарнея)

Бокарнея, также известная как бутылочное дерево, благодаря своему стволу, напоминающему бутылку, способна запасать воду, что позволяет ей долгое время обходиться без полива.

Эти простые в уходе растения помогут создать уютный и зелёный уголок в доме, не требуя особых навыков.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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