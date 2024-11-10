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Как предотвратить вершинную гниль и сохранить урожай томатов

2:50
Садоводство

Вершинная гниль томатов — распространённое неинфекционное заболевание, поражающее плоды из-за дефицита кальция. На верхушках плодов появляются впалые зелёные пятна, которые с течением времени темнеют. Если вовремя не предпринять меры, пятна увеличиваются, поражённые участки начинают гнить, что может привести к развитию вторичных инфекций.

Как предотвратить вершинную гниль и сохранить урожай томатов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные причины и признаки вершинной гнили томатов

Вершинная гниль возникает при недостатке кальция, который плохо усваивается растением в случае неправильного полива, недостаточного проветривания теплицы и избытка азота или магния в почве. Проблема также усугубляется в кислой почве. Чтобы предотвратить заболевание, важно поддерживать нейтральный уровень pH (6,0-7,0).

Признаки вершинной гнили:

  • На верхушке плода появляется зелёное пятно.
  • Со временем пятно темнеет, становится серо-коричневым и выглядит впалым.
  • Поражённая ткань разрушается, что создаёт риск проникновения инфекции.

Отличие от фитофтороза

Вершинная гниль поражает только плоды, в отличие от фитофторы, которая затрагивает всё растение и начинается с листвы и стеблей.

Методы борьбы с вершинной гнилью

Удаление поражённых плодов - это предотвратит дальнейшее развитие инфекции.

Регулярный полив - увлажняйте почву утром, чтобы избежать повышенной влажности в теплице ночью.

Подкормка кальцием - рекомендуется применять кальциевую селитру и другие препараты, обеспечивая достаточное питание для плодов.

Если меры не помогают, используйте препараты против бактериальных инфекций и биофунгициды, такие как Гамаир, Алирин, Фитоспорин. Эти средства предотвращают присоединение вторичных инфекций.

Профилактика вершинной гнили

  • Регулярный полив — особенно важен в период налива плодов.
  • Проветривание теплицы — обеспечивает воздухообмен и снижает риск появления гнили.
  • Выбор устойчивых сортов — предпочтение сортам, устойчивым к гнили (например, Лунный, Лия, Белый налив).
  • Поддержание почвы с нейтральным pH — для этого используют золу, известь или доломитовую муку.

Народные средства для борьбы с вершинной гнилью

  • Раствор соды — 20 г соды на 10 л воды, опрыскивать раз в неделю.
  • Марганцовка — средний раствор для дезинфекции почвы.
  • Древесная зола — настой для опрыскивания, полезен для подкормки.

Эти методы помогут вам справиться с вершинной гнилью и сохранить здоровье растений в теплице.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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