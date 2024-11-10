Как предотвратить вершинную гниль и сохранить урожай томатов

Вершинная гниль томатов — распространённое неинфекционное заболевание, поражающее плоды из-за дефицита кальция. На верхушках плодов появляются впалые зелёные пятна, которые с течением времени темнеют. Если вовремя не предпринять меры, пятна увеличиваются, поражённые участки начинают гнить, что может привести к развитию вторичных инфекций.
Вершинная гниль возникает при недостатке кальция, который плохо усваивается растением в случае неправильного полива, недостаточного проветривания теплицы и избытка азота или магния в почве. Проблема также усугубляется в кислой почве. Чтобы предотвратить заболевание, важно поддерживать нейтральный уровень pH (6,0-7,0).
Признаки вершинной гнили:
Вершинная гниль поражает только плоды, в отличие от фитофторы, которая затрагивает всё растение и начинается с листвы и стеблей.
Удаление поражённых плодов - это предотвратит дальнейшее развитие инфекции.
Регулярный полив - увлажняйте почву утром, чтобы избежать повышенной влажности в теплице ночью.
Подкормка кальцием - рекомендуется применять кальциевую селитру и другие препараты, обеспечивая достаточное питание для плодов.
Если меры не помогают, используйте препараты против бактериальных инфекций и биофунгициды, такие как Гамаир, Алирин, Фитоспорин. Эти средства предотвращают присоединение вторичных инфекций.
Эти методы помогут вам справиться с вершинной гнилью и сохранить здоровье растений в теплице.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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