Как спасти почву в теплице и восстановить её плодородие

Почва в теплице нуждается в регулярном восстановлении, особенно после нескольких лет интенсивного использования. Когда она не восстанавливается, появляются проблемы с урожайностью, болезнями и мелкими плодами. Это связано с тем, что растения забирают из почвы полезные вещества, и они не успевают восполняться естественным путем.

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Для улучшения состояния почвы следует использовать сидераты, которые обеспечат землю необходимыми микроэлементами, улучшат структуру и насытят кислородом.

Наиболее эффективным способом восстановления почвы является севооборот, но в условиях теплицы он может быть затруднителен. Поэтому можно использовать сидераты — растения, которые быстро разлагаются, при этом обогащают грунт полезными веществами. Важно использовать разные культуры в разные годы, чтобы поддерживать баланс питательных веществ.

Сидераты могут быть разнообразными: ячмень, овес, редька или бобовые. Их сажают в почву на плотность, чтобы они могли эффективно разлагаться и питать землю. Также можно использовать озимую рожь или рапс, которые можно скашивать осенью и заделывать в грунт за месяц до посадки овощей.

Помимо сидератов, для восстановления почвы можно использовать органические удобрения. Хорошо подойдет раствор сброженной травы или микробиологические препараты, такие как Фитоспорин.

Важно помнить о том, что почва в теплице может быть кислой, что затрудняет рост овощей. В этом случае стоит вносить известь, например, доломитовую муку, которая не только нейтрализует кислотность, но и обогащает землю кальцием и магнием.

Необходимо регулярно следить за состоянием почвы в теплице, чтобы избежать её истощения. Своевременная работа с почвой позволит каждый год собирать хороший урожай.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

