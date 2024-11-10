Как выбрать лучшие сорта лука для огорода

4:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Практически каждый огородник старается выращивать зеленый и репчатый лук на своем участке. Существует множество разновидностей этого полезного растения, которые отличаются характеристиками и методами ухода, что позволяет выбрать наиболее подходящий сорт для собственных нужд.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Однолетние сорта репчатого лука

Репчатый лук, известный также как Allium cepa, широко используется в кулинарии и медицине. Однолетние сорта выращиваются на репку и обладают отличными вкусовыми и товарными качествами.

Желтый лук Краснодарский: крупная луковица весом 100-200 грамм, отличается ярким ароматом и слабоострым вкусом, но требует осторожного обращения и плохо переносит транспортировку.

Юржек: раннеспелый сорт с отличной морозоустойчивостью, высокой урожайностью до 3 кг на кв. м. и сладковатым вкусом, который подходит для салатов.

Халцедон: крупный, холодоустойчивый сорт с высокой урожайностью и отличной лежкостью, идеален для консервации и пикантных блюд.

Каратальский: позднеспелый сорт с золотисто-желтой луковицей и урожайностью 3-4 кг на кв. м., обладает полуострым вкусом, часто используется в салатах.

Догадка: сорт со средней остротой и ароматом, отличной лежкостью и устойчивостью к транспортировке, востребован для острой консервации.

Для максимальной урожайности рекомендуется соблюдать правила полива и размещения лука на плодородной почве с оптимальным содержанием азота.

Многолетние сорта

Для многолетнего выращивания огородники часто выбирают лук-севок, который высаживается весной и осенью, обеспечивая стабильный урожай на протяжении нескольких лет. Среди популярных сортов — Стурон, Центурион, Кармен, Шетана и Геркулес.

Апогей: желтый лук с золотистым блеском, средней массой луковицы до 130 грамм, отличается высокой лежкостью и остротой вкуса, часто используется для длительного хранения.

Сноуболл: белый лук со сладковатым вкусом, средней урожайностью и хорошей транспортабельностью, часто применяется в неострых салатах.

Ред барон: темно-фиолетовый лук с отличной лежкостью и полуострым вкусом, подходит для салатов и консервации.

Виды зеленого лука

Зеленый лук — неотъемлемый компонент многих блюд. Он богат кальцием и цинком, укрепляющим иммунитет и стимулирующим рост волос и ногтей. Наибольшей популярностью пользуются такие виды, как батун, шнитт и порей, которые выращиваются как приправы или декоративные растения.

Батун: имеет ярко выраженный аромат, отличается устойчивостью к холоду, дает наибольший урожай на второй год.

Шнитт: съедобный декоративный вид с мягким вкусом, чаще применяется в салатах.

Слизун: ароматное растение с высоким содержанием витаминов, часто используется для ранних весенних салатов.

Слизун: ароматное растение с высоким содержанием витаминов, часто используется для ранних весенних салатов. Многоярусный лук: размножается вегетативно, отличается сочной зеленью, подходит для салатов и консервации.

Косой лук: напоминает по вкусу чеснок, может использоваться как его альтернатива.

Хранение и использование

Лук употребляют в свежем, сушеном и приготовленном виде. Зелень можно добавлять как приправу в разнообразные блюда. Для правильного хранения созревшие луковицы просушиваются и размещаются в проветриваемой таре, что предотвращает загнивание. Благодаря правильному уходу, лук сохраняет свои полезные свойства и вкусовые качества даже зимой.

Выращивание различных сортов лука позволяет огородникам получать урожай для разных целей. Репчатый лук и зелень отличаются своими вкусами, и потому могут использоваться в разных блюдах. Регулярный уход и соблюдение условий посадки обеспечат отличный урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

