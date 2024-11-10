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Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России

3:20
Садоводство

Абрикосовые деревья, ранее считавшиеся исключительно южной культурой, сегодня успешно выращиваются и в средней полосе России, в том числе в Подмосковье и на Урале. Подбор подходящего морозостойкого сорта и создание оптимальных условий позволят вырастить здоровое дерево и получать обильные урожаи.

Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC BY-SA 3.0

Характеристика абрикоса

Абрикосовое дерево достигает 6-7 метров в высоту, цветет в начале весны, а плоды на ранних сортах появляются к концу июня, на поздних — в августе. Средняя продолжительность жизни абрикоса составляет около 100 лет, и при надлежащем уходе период плодоношения может длиться до 30-40 лет.

Абрикосы выносливы к засухе и способны переносить морозы, в некоторых случаях выдерживая до -30°C.

Подходящие сорта

Для средней полосы России наиболее устойчивыми считаются сорта Краснощекий, Самарский, Снигирек и Минусинский Янтарь, а для Урала подойдут Северный Триумф, Хабаровский и Маньчжурский. Эти морозостойкие сорта обеспечивают стабильные урожаи в холодных регионах.

Правила посадки

Посадка абрикоса в открытый грунт рекомендуется в конце апреля — начале мая, при этом участок готовится с осени. Для дерева следует выбирать возвышенное, защищенное от ветра место с глубоким залеганием грунтовых вод. Оптимально подходит суглинистая почва с низкой кислотностью.

Подготовка посадочной ямы предполагает дренаж на дне и засыпку питательной почвенной смеси. Лучшие результаты приживаемости дают годовалые саженцы, приобретенные в питомниках или у проверенных поставщиков.

Уход за деревом

Для обильного плодоношения важно следовать регулярным правилам ухода, включающим полив, обрезку и подкормку. Весной, до начала сокодвижения, проводят санитарную обрезку и подкормку мочевиной для защиты от вредителей.

В засушливое лето необходимо следить за влажностью почвы и использовать азотные удобрения, а ближе к концу сезона — калийные и фосфорные. Регулярная обрезка кроны способствует равномерному созреванию плодов.

Подготовка к зиме

Осенью растение нуждается в санитарной обрезке и перекопке приствольного круга для профилактики от вредителей. Молодые деревья рекомендуется утеплять, обвязывая стволы и окучивая основание.

Защита от болезней и вредителей

Профилактические обработки помогают защитить дерево от вредителей и заболеваний. Ранней весной, до набухания почек, рекомендуется обработать почву мочевиной, а при необходимости использовать медьсодержащие препараты. Дополнительные опрыскивания против монилиоза и коккомикоза следует проводить в течение сезона, соблюдая сроки перед сбором урожая.

Выращивание абрикоса в средней полосе и на Урале становится доступным благодаря морозостойким сортам. При соблюдении основных рекомендаций, деревья стабильно приживаются, не болеют и дают хороший урожай.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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