Простые шаги для восстановления вытянувшейся рассады томатов

Когда рассада томатов начинает вытягиваться, перерастать или меняет цвет, это не всегда повод для беспокойства. Применение нескольких простых методов может помочь исправить ситуацию, а иногда даже повернуть проблему в свою пользу.
Если побеги вытянулись незначительно, растения можно высадить, слегка заглубляя стебли. Для этого не требуется копать глубокие ямы, достаточно неглубокой борозды в 10 см, куда сначала вливается вода, а затем саженцы раскладываются с интервалом 50 см и присыпаются почвой. Также важно размещать корни в направлении на юг, чтобы кусты стремились к солнцу.
Если кусты сильно переросли из-за поздней высадки, их можно разделить на части. Верхушки срезаются, помещаются в воду для укоренения и позже пересаживаются. При этом нижняя часть куста образует пасынки, которые позже также дают новые побеги. Такой способ позволяет значительно увеличить количество растений, подготовленных для посадки.
При высадке в теплице каждый куст формируется в два побега и подвязывается к опоре. Это помогает создать крепкие растения с 3-4 кистями.
Когда листья рассады светлеют, это часто сигнализирует о нехватке азота. Для исправления ситуации подойдет раствор мочевины: 1 столовая ложка на 10 литров воды. На каждый саженец достаточно полстакана раствора.
Далее емкости перемещаются в прохладное помещение (7-10°C), где растению обеспечивается стабильная температура без резких перепадов. Полив на несколько дней стоит приостановить. Это останавливает вытягивание и восстанавливает естественный цвет листьев.
Овощные культуры требуют внимательного ухода, и иногда необходимо принимать быстрые меры. Если рассада вытянулась или изменила цвет, не стоит отчаиваться и пересевать ее заново — вместо этого можно воспользоваться проверенными советами для возвращения растений к нормальному развитию и последующему плодоношению.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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