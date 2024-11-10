Простые шаги для восстановления вытянувшейся рассады томатов

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда рассада томатов начинает вытягиваться, перерастать или меняет цвет, это не всегда повод для беспокойства. Применение нескольких простых методов может помочь исправить ситуацию, а иногда даже повернуть проблему в свою пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Если побеги вытянулись незначительно, растения можно высадить, слегка заглубляя стебли. Для этого не требуется копать глубокие ямы, достаточно неглубокой борозды в 10 см, куда сначала вливается вода, а затем саженцы раскладываются с интервалом 50 см и присыпаются почвой. Также важно размещать корни в направлении на юг, чтобы кусты стремились к солнцу.

Если кусты сильно переросли из-за поздней высадки, их можно разделить на части. Верхушки срезаются, помещаются в воду для укоренения и позже пересаживаются. При этом нижняя часть куста образует пасынки, которые позже также дают новые побеги. Такой способ позволяет значительно увеличить количество растений, подготовленных для посадки.

При высадке в теплице каждый куст формируется в два побега и подвязывается к опоре. Это помогает создать крепкие растения с 3-4 кистями.

Когда листья рассады светлеют, это часто сигнализирует о нехватке азота. Для исправления ситуации подойдет раствор мочевины: 1 столовая ложка на 10 литров воды. На каждый саженец достаточно полстакана раствора.

Далее емкости перемещаются в прохладное помещение (7-10°C), где растению обеспечивается стабильная температура без резких перепадов. Полив на несколько дней стоит приостановить. Это останавливает вытягивание и восстанавливает естественный цвет листьев.

Овощные культуры требуют внимательного ухода, и иногда необходимо принимать быстрые меры. Если рассада вытянулась или изменила цвет, не стоит отчаиваться и пересевать ее заново — вместо этого можно воспользоваться проверенными советами для возвращения растений к нормальному развитию и последующему плодоношению.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

