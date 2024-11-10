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Как подготовить землю и выбрать место для плодовых деревьев

2:19
Садоводство

Для успешного роста и развития плодовых деревьев важно соблюдать несколько универсальных правил при их посадке.

Как подготовить землю и выбрать место для плодовых деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Чтобы саженцы хорошо прижились, следует учитывать основные нюансы подготовки почвы, расположения опор и ухода за корнями. Например, если саженец посадить с северной стороны от опорного кола, опора обеспечит защиту от солнца в полдень. Важно вбивать опору не после, а до высадки растения, чтобы избежать повреждения корней, а затем укоротить ее так, чтобы она не задевала нижние ветки.

При засыпке ямы на дно нельзя класть свежий навоз: он годится лишь для добавления на поверхность приствольного круга, чтобы избежать негативного влияния на молодые корни.

В процессе высаживания полезно следить за тем, чтобы корневая система была равномерно распределена и полностью покрыта плодородным слоем почвы. Это поможет молодым корешкам получать необходимые питательные вещества.

Почву вокруг корней следует тщательно уплотнить, избегая пустот, чтобы укрепить растение и обеспечить устойчивость. Полив после засыпки на 15 см создает оптимальные условия для увлажнения корней, а оставшаяся часть ямы заполняется землей до конца.

Оптимальная глубина посадки также играет значительную роль. Корневая шейка должна располагаться на уровне грунта, иначе саженец может пострадать: слишком глубокое расположение затрудняет развитие, а слишком высокое — создает дефицит питания.

Важно придерживать саженец при посадке, чтобы он был расположен вертикально. В местах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется посадка на холмиках для улучшения дренажа.

После посадки растение рекомендуется подрезать до 60-70 см, а также проверить и при необходимости ослабить подвязку к опоре. Веревка не должна впиваться в кору — для смягчения используется ткань.

Эти правила не требуют особых навыков и подходят для посадки любых плодовых культур, даже если опыта пока немного. Соблюдая их, можно создать оптимальные условия для укоренения и развития деревьев.

 

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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