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Как избавиться от тли на розах: надежные способы

1:01
Садоводство

Тля — опасный вредитель, который может нанести серьезный урон розам. Даже небольшое количество этих насекомых может привести к угнетению растений, поэтому важно действовать быстро.

Как избавиться от тли на розах: надежные способы
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Eichler, CC BY-SA 3.0

Как избавиться от тли на розах

Механический способ

Если тли немного, ее можно смыть водой. Это простой метод, который помогает удалить вредителя с растения. Но он эффективен только при низкой концентрации тли.

Нашатырный раствор с мылом

Для более надежного результата можно приготовить раствор на основе нашатырного спирта. Разведите 50 мл нашатыря в ведре воды и добавьте 2 ложки зеленого мыла. Если зеленого мыла нет, подойдет и обычное жидкое мыло. Обработайте розы этим раствором, уделяя внимание каждому участку куста.

Повторная обработка

Для поддержания эффекта рекомендуется повторить обработку через неделю. Это поможет закрепить результат и предотвратит повторное заражение.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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