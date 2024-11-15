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Как избежать пожелтения укропа: правильная схема посадки

1:00
Садоводство

Пожелтение укропа — распространенная проблема среди огородников. Одной из причин этого является излишняя загущенность посадок. Укроп нуждается в солнечном свете и свободном пространстве, поэтому плотные посадки приводят к затенению и пожелтению листьев.

Как избежать пожелтения укропа: правильная схема посадки
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, PDM

Рекомендации по правильной посадке укропа:

Схема посадки

На одной грядке лучше всего размещать не более трех рядов укропа, оставляя между ними расстояние 8-10 см. Шаг посева семян должен быть 2-3 см, а для кустовых сортов — около 5 см.

Преимущества правильного расстояния

Достаточное пространство между растениями снижает конкуренцию за свет и уменьшает риск пожелтения. Также такая схема способствует хорошей вентиляции, что предотвращает появление грибковых заболеваний.
Эти простые правила помогут сохранить зелень укропа яркой и здоровой.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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