Как избежать пожелтения укропа: правильная схема посадки

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение укропа — распространенная проблема среди огородников. Одной из причин этого является излишняя загущенность посадок. Укроп нуждается в солнечном свете и свободном пространстве, поэтому плотные посадки приводят к затенению и пожелтению листьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, PDM

Рекомендации по правильной посадке укропа:

Схема посадки

На одной грядке лучше всего размещать не более трех рядов укропа, оставляя между ними расстояние 8-10 см. Шаг посева семян должен быть 2-3 см, а для кустовых сортов — около 5 см.

Преимущества правильного расстояния

Достаточное пространство между растениями снижает конкуренцию за свет и уменьшает риск пожелтения. Также такая схема способствует хорошей вентиляции, что предотвращает появление грибковых заболеваний.

Эти простые правила помогут сохранить зелень укропа яркой и здоровой.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

