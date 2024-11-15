Как избежать пожелтения укропа: правильная схема посадки

Пожелтение укропа — распространенная проблема среди огородников. Одной из причин этого является излишняя загущенность посадок. Укроп нуждается в солнечном свете и свободном пространстве, поэтому плотные посадки приводят к затенению и пожелтению листьев.
На одной грядке лучше всего размещать не более трех рядов укропа, оставляя между ними расстояние 8-10 см. Шаг посева семян должен быть 2-3 см, а для кустовых сортов — около 5 см.
Достаточное пространство между растениями снижает конкуренцию за свет и уменьшает риск пожелтения. Также такая схема способствует хорошей вентиляции, что предотвращает появление грибковых заболеваний.
Эти простые правила помогут сохранить зелень укропа яркой и здоровой.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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