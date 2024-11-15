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Как защитить помидоры от фитофтороза: йод и зеленка в помощь

0:58
Садоводство

Фитофтороз — серьезная угроза для урожая помидоров, поэтому важно уделять внимание профилактическим мерам. Защита от этого заболевания не только сохранит растения, но и увеличит урожай. Эксперт Анастасия Коврижных отмечает, что среди профилактических средств есть доступные и недорогие варианты, такие как йод и зеленка.

Как защитить помидоры от фитофтороза: йод и зеленка в помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Эффективные средства профилактики фитофтороза

Йод

Йод помогает предотвратить многие болезни, включая фитофтороз. Для обработки томатов разведите 2 мл аптечного йода в ведре воды и опрыскайте грядки.

Зеленка

Зеленка — еще одно доступное средство, которое зарекомендовало себя в борьбе с фитофторозом. Разведите 3 мл зеленки в ведре воды и используйте раствор для опрыскивания растений.

Эти простые меры помогут защитить томаты от фитофтороза и сохранить урожай.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν - "растение" + др.-греч. φθαρτικός - "разрушающий, уничтожающий, гибельный") — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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