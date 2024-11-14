Как понять, что томатам не хватает бора: советы огородника

Бор — важный микроэлемент, от которого зависит здоровье томатов и качество плодов. Признаки недостатка бора можно легко распознать по состоянию кустов. Высыхание верхней части листвы при продолжающем росте боковых побегов — один из основных симптомов. На плодах могут появляться бурые сухие пятна, а цветки, особенно в период цветения, часто осыпаются, имеют неправильную форму или "махровые" соцветия. Листья томатов скручиваются, светлеют, а плоды остаются мелкими.
Для восполнения дефицита бора можно приготовить питательный раствор. Вскипятите 10 литров воды, добавьте 2 литра золы, и после остывания жидкости до 60-70 градусов, добавьте 1 чайную ложку борной кислоты и 30 капель йода. На одно растение потребуется около 0,5 литра этой смеси.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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