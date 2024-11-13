Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проволочник, личинка жука-щелкуна, — опасный вредитель для многих культурных растений. Он поражает картофель, свеклу, подсолнечник, кукурузу, бахчевые и бобовые, а также некоторые цветы и хвойные растения. Из-за его атак урожай может снизиться на 65-80%, поэтому дачники часто прибегают к различным методам борьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Эффективные методы борьбы с проволочником

Инсектициды

Хорошие результаты показывают препараты "Базудин", "Гром", "Почин", "Медветокс-У", "Землин", а также биологический инсектицид "Биоразряд". Эти средства помогают сократить популяцию проволочника.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление вредителя, важно соблюдать правила севооборота, своевременно убирать корнеплоды, не оставлять их на зиму и следить за кислотностью почвы.

Естественные враги

Птицы, такие как вороны, дрозды, скворцы и синицы, — естественные враги жука-щелкуна, которые помогут контролировать популяцию проволочника.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

