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Как сохранить морковь свежей до следующего лета: проверенные способы

1:53
Садоводство

Морковь — неприхотливый овощ, но чтобы сохранить урожай до следующего лета, важно выбрать подходящий метод хранения. Рассмотрим проверенные способы, которые помогают сберечь корнеплоды на длительный срок.

Как сохранить морковь свежей до следующего лета: проверенные способы
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Популярные методы хранения моркови

Влажный песок

Этот способ считается самым распространенным благодаря простоте. Для хранения отбирают только здоровые корнеплоды. В деревянные ящики насыпают влажный, но не мокрый песок (слой около 5 см), затем выкладывают морковь на расстоянии друг от друга, избегая контакта. Каждый слой пересыпают песком, что помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет корнеплоды свежими. Важно не нарушать слои при извлечении моркови, чтобы избежать гниения.

Опилки

Опилки — хороший вариант, особенно если на участке нет грызунов. Морковь также размещают в деревянные ящики, пересыпая опилками, но лучше использовать только один слой моркови. Важно выбирать качественные опилки без грибковых инфекций.

Полиэтилен

Хранение в полиэтиленовых пакетах может показаться неожиданным, но такой метод защищает от высыхания. Для погреба удобно оборачивать каждый корнеплод пищевой пленкой. При хранении в пакетах в холодильнике следует регулярно менять их для удаления конденсата. Пакетированная морковь хранится до 4 месяцев.

Глина

Хранение в глине — это редкий, но эффективный способ. Глину разводят до состояния жидкой сметаны и обмазывают каждый корнеплод. После высыхания первого слоя можно наносить второй и третий. Такой метод подходит для большого урожая, хотя извлечение и подготовка моркови из глины могут быть трудоемкими.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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