Как сохранить морковь свежей до следующего лета: проверенные способы

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — неприхотливый овощ, но чтобы сохранить урожай до следующего лета, важно выбрать подходящий метод хранения. Рассмотрим проверенные способы, которые помогают сберечь корнеплоды на длительный срок.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Популярные методы хранения моркови

Влажный песок

Этот способ считается самым распространенным благодаря простоте. Для хранения отбирают только здоровые корнеплоды. В деревянные ящики насыпают влажный, но не мокрый песок (слой около 5 см), затем выкладывают морковь на расстоянии друг от друга, избегая контакта. Каждый слой пересыпают песком, что помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет корнеплоды свежими. Важно не нарушать слои при извлечении моркови, чтобы избежать гниения.

Опилки

Опилки — хороший вариант, особенно если на участке нет грызунов. Морковь также размещают в деревянные ящики, пересыпая опилками, но лучше использовать только один слой моркови. Важно выбирать качественные опилки без грибковых инфекций.

Полиэтилен

Хранение в полиэтиленовых пакетах может показаться неожиданным, но такой метод защищает от высыхания. Для погреба удобно оборачивать каждый корнеплод пищевой пленкой. При хранении в пакетах в холодильнике следует регулярно менять их для удаления конденсата. Пакетированная морковь хранится до 4 месяцев.

Глина

Хранение в глине — это редкий, но эффективный способ. Глину разводят до состояния жидкой сметаны и обмазывают каждый корнеплод. После высыхания первого слоя можно наносить второй и третий. Такой метод подходит для большого урожая, хотя извлечение и подготовка моркови из глины могут быть трудоемкими.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

