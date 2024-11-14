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Советы по уходу за розами для предотвращения опадения бутонов

1:22
Садоводство

Розы — красивые, но требовательные растения, и отсутствие цветения или высыхание бутонов может расстроить любого садовода. Рассмотрим основные причины, почему бутоны роз не раскрываются, и как помочь растению.

Советы по уходу за розами для предотвращения опадения бутонов
Фото: unsplash.com by Josh Felise jfelise, PDM

Основные причины и меры по уходу за розами

Частые дожди

Избыток влаги в почве приводит к недостатку кислорода и, как следствие, к дефициту питательных веществ. Чтобы защитить кусты, можно использовать пленочное укрытие, рыхлить почву вокруг растений и добавлять слой сосновой коры. После дождей рекомендуется опрыскивать розы раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) для улучшения их состояния.

Жара

Прямые солнечные лучи вызывают перегрев бутонов и задерживают их развитие. Для защиты натяните затеняющую сетку и увеличьте полив.

Колебания температуры

Сильные перепады температуры между днем и ночью негативно сказываются на цветении и могут привести к болезням. В таких случаях поможет подкормка комплексным удобрением с "Эпином", следуя инструкции.

Также на опадение бутонов влияют такие факторы, как ошибки в агротехнике, нарушение режима полива, неправильные подкормки, болезни и вредители.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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