Как правильно чередовать посадки в теплице для здоровой почвы

Выращивание огурцов в закрытом грунте действительно имеет множество преимуществ, однако соблюдение севооборота в теплице — ключевой фактор для поддержания здоровья почвы.
В промышленных теплицах севооборот решается заменой грунта, что требует больших усилий. Но на дачном участке можно воспользоваться более простыми способами, чтобы оздоровить почву и избежать накопления болезней и вредителей.
После огурцов хорошо подходят томаты и перцы, но ограничиваться этим чередованием недостаточно. Постепенно болезни и вредители накапливаются в почве, а сама она истощается.
Лучший способ восстановить плодородие почвы — посеять сидераты. После уборки огурцов осенью и до весенней посадки можно сеять горчицу, редьку масличную, овес, люпин, фацелию, гречиху. Сидераты обогатят почву и станут органическим удобрением.
Осенью можно выращивать салатную зелень, укроп, руколу, шпинат, кинзу и редис, что позволяет продлить сбор свежей зелени до зимы.
Весной на огуречной грядке можно посадить лук на перо, раннюю морковь, свеклу и пекинскую капусту. Пока огурцы маленькие, эти культуры будут расти, обеспечивая свежую зелень и защищая растения от вредителей.
Севооборо́т (устар. "многополье") — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.