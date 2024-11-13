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Как правильно чередовать посадки в теплице для здоровой почвы

1:35
Садоводство

Выращивание огурцов в закрытом грунте действительно имеет множество преимуществ, однако соблюдение севооборота в теплице — ключевой фактор для поддержания здоровья почвы.

Как правильно чередовать посадки в теплице для здоровой почвы
Фото: flickr.com by Robert Brook, CC BY 2.0

В промышленных теплицах севооборот решается заменой грунта, что требует больших усилий. Но на дачном участке можно воспользоваться более простыми способами, чтобы оздоровить почву и избежать накопления болезней и вредителей.

Как соблюдать севооборот в теплице:

Посадка других культур

После огурцов хорошо подходят томаты и перцы, но ограничиваться этим чередованием недостаточно. Постепенно болезни и вредители накапливаются в почве, а сама она истощается.

Посев сидератов

Лучший способ восстановить плодородие почвы — посеять сидераты. После уборки огурцов осенью и до весенней посадки можно сеять горчицу, редьку масличную, овес, люпин, фацелию, гречиху. Сидераты обогатят почву и станут органическим удобрением.

Посадка холодостойких растений

Осенью можно выращивать салатную зелень, укроп, руколу, шпинат, кинзу и редис, что позволяет продлить сбор свежей зелени до зимы.

Совмещенные посадки

Весной на огуречной грядке можно посадить лук на перо, раннюю морковь, свеклу и пекинскую капусту. Пока огурцы маленькие, эти культуры будут расти, обеспечивая свежую зелень и защищая растения от вредителей.

Уточнения

Севооборо́т (устар. "многополье") — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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