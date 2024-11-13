Почему не цветут пионы и что с этим делать

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ошибки агротехники при выращивании пионов могут привести к отсутствию цветения, несмотря на, казалось бы, правильный уход. Даже если кажется, что все делается по правилам, результат может не оправдать ожиданий. Рассмотрим 10 причин, по которым пионы могут не цвести, и что можно сделать в каждой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org. by Mulhouseville, CC BY-SA 3.0

Причины отсутствия цветения у пионов:

Молодое растение

Молодому кусту требуется время на укоренение, поэтому отсутствие цветов в первые 2-3 года — нормальное явление. Неправильная посадка

Пионы не должны расти на сквозняке или в месте с близким залеганием грунтовых вод. Почва для посадки должна включать торф, компост и минеральные удобрения. Частые пересадки

Пионы могут расти на одном месте 4-5 лет без необходимости пересадки. Частые вмешательства вредят корням. Ошибки при делении корневища

При делении корневища на каждой "деленке" должно быть 3-5 почек и несколько корней. Неправильный полив

В период закладки бутонов пионы требуют регулярного полива, особенно в жаркие весенние дни. Дождливая весна

Избыток влаги может вызвать гниение завязей, из-за чего цветы не появятся. Для профилактики можно использовать фунгициды. Недостаток питания

Пионам требуется подкормка: весной — компост или азотные удобрения, затем комплексные минеральные добавки, а в период бутонизации — фосфор и калий. Кислая почва

Кислая почва не подходит пионам. Если почва кислая, ее следует известковать. Вредители

Грызуны, медведки и нематоды повреждают корни, из-за чего растение не сможет цвести. Болезни

Вытянувшиеся ветки, морщинистые листья и другие физические изменения могут указывать на болезни. В этом случае растение может заразить весь сад.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

