Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного размножения девичьего винограда черенками и отводками
Секреты тормозной системы: причины скрипа, которые нельзя игнорировать
Необычный способ: как вырастить томаты без рассады, посеяв их осенью
У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество
Как Пентагон отреагировал на атаку американских эсминцев со стороны хуситов
В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции
Подолог объяснила, почему нельзя использовать один гель-лак для ног и рук
Тренер Зенита прокомментировал критику со стороны Дзюбы
Мифы о молоке, в которые пора перестать верить

Почему не цветут пионы и что с этим делать

2:05
Садоводство

Ошибки агротехники при выращивании пионов могут привести к отсутствию цветения, несмотря на, казалось бы, правильный уход. Даже если кажется, что все делается по правилам, результат может не оправдать ожиданий. Рассмотрим 10 причин, по которым пионы могут не цвести, и что можно сделать в каждой ситуации.

Почему не цветут пионы и что с этим делать
Фото: commons.wikimedia.org. by Mulhouseville, CC BY-SA 3.0

Причины отсутствия цветения у пионов:

  1. Молодое растение
    Молодому кусту требуется время на укоренение, поэтому отсутствие цветов в первые 2-3 года — нормальное явление.
  2. Неправильная посадка
    Пионы не должны расти на сквозняке или в месте с близким залеганием грунтовых вод. Почва для посадки должна включать торф, компост и минеральные удобрения.
  3. Частые пересадки
    Пионы могут расти на одном месте 4-5 лет без необходимости пересадки. Частые вмешательства вредят корням.
  4. Ошибки при делении корневища
    При делении корневища на каждой "деленке" должно быть 3-5 почек и несколько корней.
  5. Неправильный полив
    В период закладки бутонов пионы требуют регулярного полива, особенно в жаркие весенние дни.
  6. Дождливая весна
    Избыток влаги может вызвать гниение завязей, из-за чего цветы не появятся. Для профилактики можно использовать фунгициды.
  7. Недостаток питания
    Пионам требуется подкормка: весной — компост или азотные удобрения, затем комплексные минеральные добавки, а в период бутонизации — фосфор и калий.
  8. Кислая почва
    Кислая почва не подходит пионам. Если почва кислая, ее следует известковать.
  9. Вредители
    Грызуны, медведки и нематоды повреждают корни, из-за чего растение не сможет цвести.
  10. Болезни
    Вытянувшиеся ветки, морщинистые листья и другие физические изменения могут указывать на болезни. В этом случае растение может заразить весь сад.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Как завоевать любовь кошки
Домашние животные
Как завоевать любовь кошки Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Как Пентагон отреагировал на атаку американских эсминцев со стороны хуситов
В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции
Почему не цветут пионы и что с этим делать
Подолог объяснила, почему нельзя использовать один гель-лак для ног и рук
Тренер Зенита прокомментировал критику со стороны Дзюбы
Мифы о молоке, в которые пора перестать верить
Чёрный рынок поглотил экономику Украины
Пульмонолог рассказал, стоит ли использовать антибиотики для лечения кашля
ВСУ теряют Курахово, это был их важный логистический центр
Как правильно подготовить виноград к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.