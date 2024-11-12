Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почернение листьев у спатифиллума — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие цветоводы.

Фото: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, CC BY-SA 4.0

Это может быть вызвано несколькими факторами, включая неправильный полив, переохлаждение и сухой воздух. Переизбыток влаги часто приводит к загниванию корней, а холодное место или сквозняки ухудшают состояние листьев. Недостаток влажности также негативно сказывается на здоровье растения.

Чтобы спасти спатифиллум, сначала следует устранить причину почернения. Обрежьте пораженные листья, стараясь не задевать здоровые ткани. Переставьте растение на более светлый подоконник или добавьте освещение с помощью фитоламп. Для восстановления корней можно использовать препарат "Циркон", который поможет ускорить регенерацию.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

