Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя

Белокрылка — вредитель, который способен нанести серьезный урон комнатным растениям, питаясь их соками.
Затягивать с борьбой с этим паразитом нельзя. Белокрылка особенно любит растения с мягкими листьями, такие как гибискус, фуксия, пеларгония, комнатная роза и гранат. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, что приводит к их пожелтению и опадению.
Помимо этого, белокрылка оставляет на листьях липкие выделения, которые становятся средой для сажистых грибов, проявляющихся в виде черных пятен. Это ухудшает здоровье растения и задерживает его рост и развитие. При массовом заражении белокрылка способна уничтожить растение за пару месяцев. Поэтому, обнаружив вредителя, важно сразу применять меры для его уничтожения.
Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.
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