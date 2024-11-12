Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя

Белокрылка — вредитель, который способен нанести серьезный урон комнатным растениям, питаясь их соками.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, PDM

Затягивать с борьбой с этим паразитом нельзя. Белокрылка особенно любит растения с мягкими листьями, такие как гибискус, фуксия, пеларгония, комнатная роза и гранат. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, что приводит к их пожелтению и опадению.

Помимо этого, белокрылка оставляет на листьях липкие выделения, которые становятся средой для сажистых грибов, проявляющихся в виде черных пятен. Это ухудшает здоровье растения и задерживает его рост и развитие. При массовом заражении белокрылка способна уничтожить растение за пару месяцев. Поэтому, обнаружив вредителя, важно сразу применять меры для его уничтожения.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

