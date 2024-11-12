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Как вернуть жизнь огородной земле без чернозема и химии

1:03
Садоводство

Проблемы с почвой — частая головная боль для дачников, но завоз чернозема не всегда решает ситуацию. Чтобы улучшить состояние участка, важно сначала выяснить, что привело к его истощению. Чаще всего причиной является нарушение севооборота, когда одна и та же культура годами истощает почву, а подкормки либо отсутствуют, либо сводятся к малоэффективным средствам.

Как вернуть жизнь огородной земле без чернозема и химии
Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, CC BY 2.0

Как восстановить почву

Внесение компоста

Простой и эффективный метод — внесение компоста. На каждый квадратный метр требуется около 3 ведер, после чего землю нужно перекопать. Это органическое удобрение улучшает структуру и плодородие почвы.

Посев сидератов

Еще один способ — посев сидератов, таких как горох, фасоль или люцерна. Хотя этот метод не самый быстрый, он помогает восстановить питательность почвы. Однако после этого важно соблюдать правила севооборота даже при посадке сидеративных культур.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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