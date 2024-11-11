Почему у томатов желтеют листья и как с этим бороться

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение листьев у томатов во время огородного сезона — это сигнал о проблемах, которые требуют внимания. Причин может быть множество, и не всегда проблема решается просто поливом. Разберемся, что может вызывать пожелтение и как с этим бороться.

Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, CC BY 2.0

Возможные причины пожелтения листьев томатов

На подросшей рассаде

Желтеющие семядоли на ранних стадиях развития рассады — это естественный процесс. Они могут отвалиться, и это не повод для беспокойства. Внимание нужно уделить уже полностью сформировавшимся листьям.

Неправильный полив

Избыток влаги приводит к нехватке кислорода в корнях, что проявляется желтизной по краям листьев. Поливать следует только после того, как почва высохнет на глубину 2,5-5 см.

Плотный грунт

Если почва слишком плотная, корням не хватает кислорода. Проблема решается регулярным рыхлением грунта вокруг растений.

Адаптация после пересадки

Пересадка является стрессом для растений, особенно если томаты высажены в холодную почву. Желтизна на нижних листьях — временное явление, которое не вредит кусту.

Нехватка питания

Пожелтение часто связано с недостатком азота, магния, железа или цинка. Например, при нехватке магния листья желтеют, но прожилки остаются зелеными.

Болезни

Фузариозное или вертициллезное увядание, а также бактериальные инфекции начинаются с пожелтения нижних листьев. В таких случаях помогут фунгициды.

Не стоит беспокоиться, если листья начинают желтеть ближе к концу сезона — это естественный процесс старения растения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

