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Почему у томатов желтеют листья и как с этим бороться

1:47
Садоводство

Пожелтение листьев у томатов во время огородного сезона — это сигнал о проблемах, которые требуют внимания. Причин может быть множество, и не всегда проблема решается просто поливом. Разберемся, что может вызывать пожелтение и как с этим бороться.

Почему у томатов желтеют листья и как с этим бороться
Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, CC BY 2.0

Возможные причины пожелтения листьев томатов

На подросшей рассаде

Желтеющие семядоли на ранних стадиях развития рассады — это естественный процесс. Они могут отвалиться, и это не повод для беспокойства. Внимание нужно уделить уже полностью сформировавшимся листьям.

Неправильный полив

Избыток влаги приводит к нехватке кислорода в корнях, что проявляется желтизной по краям листьев. Поливать следует только после того, как почва высохнет на глубину 2,5-5 см.

Плотный грунт

Если почва слишком плотная, корням не хватает кислорода. Проблема решается регулярным рыхлением грунта вокруг растений.

Адаптация после пересадки

Пересадка является стрессом для растений, особенно если томаты высажены в холодную почву. Желтизна на нижних листьях — временное явление, которое не вредит кусту.

Нехватка питания

Пожелтение часто связано с недостатком азота, магния, железа или цинка. Например, при нехватке магния листья желтеют, но прожилки остаются зелеными.

Болезни

Фузариозное или вертициллезное увядание, а также бактериальные инфекции начинаются с пожелтения нижних листьев. В таких случаях помогут фунгициды.
Не стоит беспокоиться, если листья начинают желтеть ближе к концу сезона — это естественный процесс старения растения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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