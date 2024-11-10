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Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают

Садоводство

Пожелтение и опадение листьев фикуса — частая проблема, которая беспокоит многих любителей этого растения. Осенью, когда начинается отопительный сезон, фикус может пострадать от пересушенного воздуха и недостатка освещения, что ведет к ослаблению и потере листвы. По мнению эксперта Анастасии Коврижных, несколько агротехнических приемов помогут предотвратить это и сохранить здоровье фикуса.

Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Одно из простых решений — обработка растения "Цирконом" в соответствии с инструкцией. Также стоит прищипнуть верхушки оголившихся веток: это активирует спящие почки, и фикус начнет обрастать новыми листьями. Хотя такую обработку обычно проводят весной, сухие ветки можно удалить и в осенне-зимний период.

Кроме того, иногда фикусу требуется пересадка в горшок подходящего размера с легким и питательным грунтом. Разместите его в светлом месте без прямых солнечных лучей и сквозняков. Даже если растение полностью потеряло листья, но ветви остались живыми, продолжайте поливать фикус, добавляя в воду янтарную кислоту для стимуляции роста.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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