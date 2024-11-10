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Как правильно хранить овощи и фрукты, чтобы они не сгнили

0:57
Садоводство

Правильное хранение овощей и фруктов на зиму — это не только контроль температуры и влажности, как считают многие садоводы.

Как правильно хранить овощи и фрукты, чтобы они не сгнили
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На самом деле, важную роль играет этилен — газ, выделяемый некоторыми фруктами и овощами. Он ускоряет процесс созревания и, как следствие, приводит к преждевременному гниению продуктов. Чтобы избежать порчи, овощи и фрукты нужно хранить раздельно.

Яблоки, груши и другие плоды, выделяющие этилен, лучше помещать в прохладное, темное и хорошо проветриваемое помещение с температурой около 1-5 °C и влажностью до 90 %. Томаты и перец, особенно зеленые, должны храниться отдельно при 10-12 °C и влажности до 85 %. Спелые овощи нужно держать при температуре 1-2 °C и обязательно раздельно, чтобы предотвратить порчу.

Уточнения

Этиле́н (эте́н, химическая формула — С2H4) — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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