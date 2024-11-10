Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укоренение черенков с помощью картофеля — простой и доступный метод для тех, кто предпочитает натуральные средства вместо покупных препаратов. Картофельные клубни содержат полезные вещества, фитогормоны и сахара, способствующие укоренению, поэтому они отлично подходят для черенков, которые трудно приживаются, например, роз.

Фото: commons.wikimedia. org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Чтобы воспользоваться этим методом, отберите крупный клубень, удалите из него глазки и сделайте отверстие для черенка. Поместите черенок на глубину 1-2 почек, а затем клубень разместите в траншее глубиной 15 см, на дно которой предварительно насыпьте песок. Сверху засыпьте клубень с черенком грунтом и соорудите мини-тепличку из пластиковой бутылки или банки.

Важно регулярно поливать черенок и периодически снимать укрытие для проветривания. Через две недели появятся полноценные корни, а через месяц черенок можно будет пересадить как полноценный саженец.

Уточнения

Черено́к - специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.

