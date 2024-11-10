Как хранить навоз зимой, чтобы сохранить все питательные вещества

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимнее хранение навоза — ответственное дело, требующее правильного подхода, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Один из методов — анаэробный, при котором доступ воздуха к удобрению ограничен. Этот способ хранения замедляет разложение, но помогает сохранить азот и другие питательные вещества.

Для начала нужно выбрать место и застелить его пленкой или глиной, затем добавить слой соломы или торфа толщиной 0,3 м. Навоз укладывается слоями по 0,5-0,6 м, чередуясь с растительными остатками, и каждый слой следует утрамбовать. Верхний слой — торф, земля или трава толщиной не менее 0,4 м, чтобы предотвратить испарение. В завершение куча накрывается пленкой, а зимой — снегом для дополнительной защиты.

Уточнения

Наво́з - органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов.

