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Сажаем розу без ошибок, тогда растение порадует пышным цветением уже весной

1:02
Садоводство

Как правильно выращивать розы

Лучшее время для посадки роз — осень. Растение быстро приживется до начала зимы, затем перейдет в состояние покоя и оживет весной. Выберите солнечное место в саду для выращивания роз. Цветок также нуждается в питательной, влажной и хорошо дренированной почве.

Сажаем розу без ошибок, тогда растение порадует пышным цветением уже весной
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Следите за тем, чтобы почва была достаточно влажной, но не переувлажненной. Это может привести к загниванию корней растения. Еще важно мульчировать розы перепревшим навозом, компостом или корой деревьев. Кустарники нужно обрезать каждый год. Это поможет обеспечить нормальный рост розы и ускорить цветение.

Кроме того, розы можно выращивать в контейнерах. Низкорослые виды растений лучше всего подходят для этого метода. Используйте глубокие емкости — от 50 см. Чтобы ваш розовый куст оставался компактным, обрезайте его каждый год ранней весной.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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