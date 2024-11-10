Сажаем розу без ошибок, тогда растение порадует пышным цветением уже весной

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать розы

Лучшее время для посадки роз — осень. Растение быстро приживется до начала зимы, затем перейдет в состояние покоя и оживет весной. Выберите солнечное место в саду для выращивания роз. Цветок также нуждается в питательной, влажной и хорошо дренированной почве.

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Следите за тем, чтобы почва была достаточно влажной, но не переувлажненной. Это может привести к загниванию корней растения. Еще важно мульчировать розы перепревшим навозом, компостом или корой деревьев. Кустарники нужно обрезать каждый год. Это поможет обеспечить нормальный рост розы и ускорить цветение.

Кроме того, розы можно выращивать в контейнерах. Низкорослые виды растений лучше всего подходят для этого метода. Используйте глубокие емкости — от 50 см. Чтобы ваш розовый куст оставался компактным, обрезайте его каждый год ранней весной.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

