Герань будет пышно и красиво цвести, если соблюдать эти простые правила выращивания

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где лучше всего выращивать герань

Герань предпочитает влажную, питательную и хорошо дренированную почву. Выберите для растения хорошо освещенное место в саду или в доме. Если вы выращиваете герань на улице, осенью переместите горшки в помещение, чтобы защитить растение от холода.

Нейтральная или щелочная почва хороша для выращивания цветов. Выращивать растение можно на клумбах, в контейнерах или подвесных цветочных горшках.

Как ухаживать за геранью

Чтобы цветок хорошо цвел, тщательно поливайте герань. После цветения удалите все увядшие и поврежденные листья и обрежьте растение на треть. Зимой размещайте герань в теплом, светлом месте в доме.

В холодное время года полив следует сократить. Весной удобряйте растение и поливайте цветок чаще. В доме выращивайте герань вдали от отопительных приборов и открытого огня.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

