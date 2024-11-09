Как сделать борщ рубиновым: секреты зажарки

Чтобы борщ приобрел насыщенный рубиновый цвет, важна правильная технология приготовления зажарки. Именно от нее зависит яркость и аппетитный вид готового блюда.
Никогда не добавляйте свеклу в борщ на начальном этапе приготовления. При долгом варке свекла теряет свой насыщенный цвет, и борщ получается бледным.
Нарезанную соломкой свеклу обжарьте на сковороде, затем добавьте немного бульона или воды, чтобы жидкость лишь частично покрывала свеклу. Тушите свеклу под крышкой на слабом огне, чтобы сохранить цвет.
Лук и морковь нужно пассеровать отдельно от свеклы, чтобы их ароматы раскрылись в борще, не перебивая цвета свеклы.
Чтобы борщ приобрел кисло-сладкий баланс и яркость, добавьте томатную пасту и щепотку сахара непосредственно в свеклу во время тушения, а не в сам борщ.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить борщ, который не только утолит голод, но и порадует всех своим насыщенным цветом и ярким вкусом.
Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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