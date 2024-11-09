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Как сделать борщ рубиновым: секреты зажарки

1:17
Садоводство

Чтобы борщ приобрел насыщенный рубиновый цвет, важна правильная технология приготовления зажарки. Именно от нее зависит яркость и аппетитный вид готового блюда.

Как сделать борщ рубиновым: секреты зажарки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Как приготовить зажарку для борща:

Секрет цвета свеклы

Никогда не добавляйте свеклу в борщ на начальном этапе приготовления. При долгом варке свекла теряет свой насыщенный цвет, и борщ получается бледным.

Тушите, а не пассеруйте

Нарезанную соломкой свеклу обжарьте на сковороде, затем добавьте немного бульона или воды, чтобы жидкость лишь частично покрывала свеклу. Тушите свеклу под крышкой на слабом огне, чтобы сохранить цвет.

Пассеровка овощей

Лук и морковь нужно пассеровать отдельно от свеклы, чтобы их ароматы раскрылись в борще, не перебивая цвета свеклы.

Добавление томатной пасты и сахара

Чтобы борщ приобрел кисло-сладкий баланс и яркость, добавьте томатную пасту и щепотку сахара непосредственно в свеклу во время тушения, а не в сам борщ.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить борщ, который не только утолит голод, но и порадует всех своим насыщенным цветом и ярким вкусом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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