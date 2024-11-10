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Как добиться успеха в выращивании калибрахоа

3:28
Садоводство » Цветы

Калибрахоа, также известная как «миллион колокольчиков», незаменима в летних цветниках и контейнерах благодаря своему обилию цветов и продолжительному сроку цветения. Тем не менее, садоводы нередко допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на её росте и цветении.

Как добиться успеха в выращивании калибрахоа
Фото: commons.wikimedia.org by S.G.S., CC BY-SA 4.0

Неправильный выбор места посадки

Калибрахоа предпочитает солнечные или полусолнечные участки. Одна из распространенных ошибок — высаживание растения в слишком затененных местах. Убедитесь, что калибрахоа получает не менее 6 часов солнечного света в день, чтобы гарантировать обильное цветение.

Перелив или недостаток влаги

Калибрахоа требует умеренного полива. Перелив может привести к гниению корней, в то время как недостаточный полив вызовет увядание растения. Для предотвращения этих проблем регулярно проверяйте состояние почвы: она должна быть немного влажной, но не сырой. Используйте горшки с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.

Неподходящий состав почвы

Калибрахоа предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ. Садоводы иногда используют тяжелую или глиняную почву, что затрудняет рост и цветение. Рекомендуется добавлять в почву перлит или вермикулит для улучшения дренажа.

Отсутствие подкормки

Калибрахоа нуждается в регулярных подкормках для поддержания активного цветения. Ошибка заключается в недостаточной или нерегулярной кормежке. Используйте удобрения с высоким содержанием калия и низким содержанием азота, чтобы улучшить цветение. Обычно подкормку следует проводить каждые 2-3 недели во время вегетационного периода.

Пренебрежение формированием куста

Некоторые садоводы забывают о необходимости прищипки растений, что может привести к тому, что калибрахоа вырастает слишком высоко и теряет свою компактность. Регулярная прищипка способствует более густому и пушистому кусту, а также увеличивает количество цветков.

Несвоевременное удаление отцвевших цветков

Неудаление отцвевших цветков также может стать проблемой. Отмирающие цветки забирают ресурсы у растения и могут препятствовать образованию новых бутонов. Регулярно очищайте кусты от увядших цветков, чтобы стимулировать дальнейшее цветение.

Неправильное зимовка

В более прохладных климатах калибрахоа может не пережить зиму, если не обеспечить правильное укрытие. Либо не убирайте растения в помещении, либо не укрывайте их при заморозках. Для успешной зимовки рекомендовано выращивание калибрахоа в контейнерах, которые можно заносить в теплое помещение, или обеспечить соответствующий утепляющий материал.

Калибрахоа — это прекрасное растение, способное обогатить любой сад своим длительным цветением и яркими красками. Избегая распространенных ошибок, вы можете легко добиться успеха в её выращивании. Правильный выбор места, режим полива, регулярная подкормка и должный уход помогут вам наслаждаться красотой этой удивительной цветочной культуры на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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