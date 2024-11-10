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Делимся долгоцветущими многолетниками для вашего сада

3:57
Садоводство » Цветы

Создание цветущего сада — это задача, которая требует продуманного подхода в выборе растений. Многолетники, которые долго цветут, могут существенно разнообразить ваш сад и сделать его привлекательным на протяжении всего сезона. В этой статье мы рассмотрим несколько многолетников, которые радуют глаз своим цветением на протяжении длительного времени.

Делимся долгоцветущими многолетниками для вашего сада
Фото: Selbst geschossen by Matthias Bauer, CC BY-SA 3.0

Рудбекия (Rudbeckia)

Рудбекия, или черноголовка, известна своей яркой желтой окраской с черной серединкой. Это растение цветет с середины лета до осени, привлекая пчел и бабочек. Рудбекия предпочитает солнечные места и хорошо переносит засуху.

Лавандула (Lavandula)

Лаванда не только радует своим прекрасным цветением, но и обладает приятным ароматом. Она цветет с конца весны до начала осени. Лаванда требует солнечного света и хорошо дренированной почвы. Кроме того, она привлекает опылителей и отталкивает вредителей.

Эхинацея (Echinacea)

Эхинацея, или конституция, цветет с июня по сентябрь, радуя глаз яркими цветами, напоминающими попугайные гребни. Это засухоустойчивое растение, которое предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Эхинацея также известна своими лечебными свойствами.

Флокс (Phlox paniculata)

Флоксы цветут с середины лета до начала осени и предлагают разнообразие цветовых гамм: от белого и розового до ярко-красного. Эти растения предпочитают полутень и влажные, но хорошо дренированные почвы, что делает их универсальными для многих участков сада.

Гейхера (Heuchera)

Гейхера, или кореопсис, знаменит своими декоративными листьями и мелкими цветами, которые цветут с весны до конца лета. Гейхера отличается разнообразием сортов, и ее можно использовать как для создания композиции, так и в качестве бордюрного растения. Гейхера предпочитает полутень и рыхлую, плодородную почву.

Астильба (Astilbe)

Астильба украсит ваш сад пушистыми соцветиями разных оттенков, которое цветут с конца весны до начала лета. Эти растения отлично чувствуют себя в полутени и влажной почве, что делает их идеальными для садов с тенистыми участками.

Картинка (Knautia)

Картинка — это привлекательное многолетнее растение, цветущее с лета до осени. Оно привлекает пчел и бабочек благодаря своим ярким голубым и фиолетовым цветам. Картинка предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы.

Вероника (Veronica)

Вероника — долгоцветущее растение, которое радует своими синими, фиолетовыми или белыми цветами в течение всего лета. Оно подходит как для солнечных, так и для полутенистых участков сада. Вероника также устойчива к засухе, что делает ее популярным выбором.

Ласточка (Salvia)

Лаванда (или шалфей) — еще одно многолетнее растение, которое цветет с весны до осени. Она привлекает опылителей и является отличным выбором для цветников и бордюров. Шалфей предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.

Выбор многолетников, которые долго цветут, может не только украсить ваш сад, но и сделать его более устойчивым и разнообразным на протяжении всего сезона. Уделяя внимание требованиям к свету и почве, вы сможете создать гармоничное и красивое пространство, которое будет радовать вас и ваших гостей с ранней весны до поздней осени. Не забудьте экспериментировать с различными сочетаниями растений, чтобы ваш сад выглядел привлекательно в любое время года!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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