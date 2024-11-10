Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно выбрать картину для интерьера: тренды 2024 года
Фитнес-тренер рассказала, как найти для себя стимул к занятиям спортом
Планета избранных: как самолеты и яхты миллиардеров ускоряют климатический кризис
Делимся долгоцветущими многолетниками для вашего сада
Почему кошки мурлычат и как этим лечат хозяина?
Способы укрытия роз на зиму: как сделать это правильно
Какие продукты помогут курильщикам очистить организм
Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания
США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти

Способы использования перегноя: как обогатить почву

4:14
Садоводство » Советы

Когда речь заходит о создании здорового и плодородного садового участка, многие дачники сталкиваются с терминами «компост» и «перегной». Несмотря на то что оба этих органических удобрения используются для обогащения почвы, между ними есть важные различия. 

Что такое компост?

Компост — это органическое удобрение, полученное в результате разложения разнообразных растительных и пищевых отходов с помощью микроорганизмов, дождевых червей и других организмов. Компостирование представляет собой контролируемый процесс, который дает возможность переработать органические материалы в питательное вещество.

Основные компоненты компоста:

  • Опадковые листья
  • Кухонные отходы (фрукты, овощи)
  • Обрезки травы
  • Сено и солома
  • Древесные стружки и кору

Процесс компостирования может занять от нескольких месяцев до года в зависимости от условий, таких как уровень влажности, температура и соотношение «зелёных» и «коричневых» материалов (белковые и углеродные источники).

Что такое перегной?

Перегной — это органическое удобрение, которое возникает в результате разложения и разложения растительных остатков и животных отходов (например, навоза) в условиях естественного разложения. Именно поэтому перегной чаще всего встречается в естественных экосистемах, таких как леса и луга.

Основные компоненты перегноя:

  • Разлагающиеся растительные остатки
  • Навоз и помёт животных
  • Прочие органические вещества

Процесс образования перегноя также занимает немало времени, однако, как правило, он дольше, чем компостирование, и может потребовать нескольких лет.

Основные различия между компостом и перегноем

  • Сырье: Компост обычно создаётся из разнообразных материалов, включая кухонные отходы и траву, тогда как перегной чаще всего получается из растительных остатков и навоза.
  • Процесс разложения: Компостирование — это контролируемый процесс с активным участием микроорганизмов, тогда как перегной образуется в естественных условиях.
  • Срок созревания: Компост можно получить быстрее — за несколько месяцев, в то время как перегной может созревать на протяжении нескольких лет.
  • Питательная ценность: Компост чаще всего содержит больше питательных веществ, чем перегной, благодаря разнообразию исходного сырья. Перегной, хотя и полезен, может иметь меньшую концентрацию питательных веществ из-за более медленного разложения.

Как использовать компост и перегной в садоводстве?

Использование компоста:

  • Удобрение почвы: Компост хорошо подходит для весеннего внесения в почву перед посевом и посадкой.
  • Мульчирование: Его можно использовать в качестве мульчи для защиты корней растений от перегрева и сохранения влаги.
  • Добавление в ямки: При посадке новых растений, компост можно добавлять в ямки для улучшения их роста.

Использование перегноя:

  • Подкормка: Перегной хорошо подходит для осеннего внесения в почву, обогащая её на зиму.
  • Борьба с кислотностью: Перегной также может помочь улучшить структуру почвы, особенно в кислых грунтах.

Советы начинающим дачникам

  • Пробуйте оба варианта: Используйте как компост, так и перегной для достижения наилучших результатов.
  • Экспериментируйте: Изучайте, какие комбинации удобрений лучше всего подходят для ваших растений.
  • Соблюдайте баланс: Следите за тем, чтобы соотношение вносимых органических веществ было разнообразным и сбалансированным.

Оба удобрения — компост и перегной — являются важными компонентами для создания здоровой почвы и успешного выращивания растений. Понимание различий между ними и способов их использования поможет начинающим дачникам повысить урожайность и здоровье своих растений. Не бойтесь экспериментировать и находить наилучший подход для своего сада!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Наука и техника
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр Аудио 
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Дизайн и интерьер
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной Аудио 
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Авто
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Как правильно выбрать картину для интерьера: тренды 2024 года
Фитнес-тренер рассказала, как найти для себя стимул к занятиям спортом
Планета избранных: как самолеты и яхты миллиардеров ускоряют климатический кризис
Делимся долгоцветущими многолетниками для вашего сада
Почему кошки мурлычат и как этим лечат хозяина?
Способы укрытия роз на зиму: как сделать это правильно
Какие продукты помогут курильщикам очистить организм
Немеют руки за рулём — нельзя оставлять без внимания
США могут отказаться от климатических обязательств ради нефти
Модные правила, которые стоит забыть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.