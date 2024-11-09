Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Виноград — это не только вкусный, но и полезный саженец, который радует садоводов своим богатым урожаем. Однако, чтобы виноград успешно перенёс зимние холода и вновь зацвёл весной, необходимо правильно его укрывать.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Когда укрывать виноград

Определяющие факторы

Укрытие винограда на зиму зависит от климатических условий вашего региона, состояния лозы и её сорта. Основным признаком, указывающим на необходимость укрытия, является снижение температуры и первые заморозки. Обычно этот период приходится на:

Середину октября — начало ноября: в этом временном промежутке, особенно в регионах с холодными зимами, стоит задуматься об укрытии.

Наличие первых заморозков: если температура начинает опускаться ниже 0°C, это также сигнал для подготовки к укрытию.

Подготовка винограда к зиме

Обрезка винограда

Перед укрытием винограда нужно провести обрезку. Удалите сухие, больные и поврежденные побеги. Оптимальным является оставить 5-8 глазков на каждой лозе. Это улучшит накопление питательных веществ в растении.

Проведение подкормки

После обрезки стоит произвести осеннюю подкормку, обогатив лозу фосфором и калием – это поможет укрепить виноград перед зимовкой.

Материалы для укрытия

Пластиковые или агротканевые укрытия

Агроткань: это легкий и дышащий материал, который защищает от влаги и мороза, создаёт оптимальный микроклимат.

Пластиковая пленка: может использоваться, но следует помнить, что она не пропускает воздух. Поэздайте небольшие вентиляционные отверстия, чтобы избежать конденсации.

Натуральные укрытия

Сено или солома: отлично сохраняют тепло и защищают от перепадов температуры. Можно использовать как основной слой защитного покрытия.

Сукно: старые полотна или мешковина также могут служить хорошим защитным материалом.

Способы укрытия винограда

Собирание лозы

Сначала нужно аккуратно снять лозу с опор и уложить её на землю. Прежде чем укрывать, убедитесь, что кустарник чист от листьев и других остатков.

Покрытие укрывающим материалом

Расстелите на земле слой сена или соломы. Уложите вниз лозу, прижимая её к земле. Закройте лозу агротканью или другим защитным материалом. При необходимости, добавьте еще один слой сена или соломы для лучшего утепления.

Уход за виноградом в зимний период

Проверка укрытия

Периодически проверяйте состояние укрытия. Если снега достаточно, снег будет служить дополнительной защитой. При его отсутствии стоит следить за укрытием — не допускайте попадания влаги.

Подготовка к весне

С приходом весны, когда температура начинает повышаться, постепенно убирайте укрытие, чтобы не навредить растению. Это даст возможность лозе адаптироваться к новым условиям и начать вегетационный период.

Укрытие винограда на зиму — это важный этап ухода за растением, который поможет ему успешно пережить холодные месяцы и с новыми силами зацвести весной. Следуя нашим рекомендациям, дачники смогут обеспечить винограду должную защиту и наслаждаться богатым урожаем в будущем сезоне. Не спешите завершать дачный сезон — позаботьтесь о своих растениях, и они ответят вам щедрым плодоношением!