Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как никотин захватывает мозг и делает курение одной из самых сильных форм зависимости
Этиловый, изопропиловый или метиловый спирт: что лучше для зимней омывайки
Как узнать, не числятся ли на вас кредиты
Фобия темноты: откуда она берётся и как бороться
Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить
Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
Стало известно, на чьём кабриолете каталась знаменитая троица в Кавказской пленнице
Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами
Удивительные причины выпадения волос, о которых вы не знали

Простые способы борьбы с пожелтением листьев орхидеи, о которых не знают многие цветоводы

3:25
Садоводство

Орхидея — это капризное и требовательное растение, которое требует особого ухода в течение всего года. Основной причиной проблем с орхидеей, в том числе пожелтением листьев, является неправильный уход.

Простые способы борьбы с пожелтением листьев орхидеи, о которых не знают многие цветоводы
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, CC BY-SA 3.0

Как эпифит, орхидея получает питание не только через корни, но и через листья, которые играют важную роль в ее здоровье. Когда листья желтеют, необходимо выяснить причины этого и принять соответствующие меры.

Причины пожелтения листьев орхидеи

Стресс из-за перемещения

Частые перемещения горшка могут вызвать стресс у растения, что приводит к пожелтению листьев. Чтобы избежать этого, нужно выбрать постоянное место для орхидеи и не изменять его без необходимости.

Перепады температуры

Резкие изменения температуры, особенно зимой, могут повредить растение. Лучше всего разместить орхидею в месте, где температура остается стабильной. Подложка под горшок зимой поможет защитить корни от холода.

Низкая влажность

Низкий уровень влажности в помещении является еще одной частой причиной пожелтения. Увлажнители воздуха или регулярное опрыскивание могут помочь создать подходящие условия для орхидеи.

Неправильный полив

Недостаточный или, наоборот, чрезмерный полив нарушает обмен веществ растения, что приводит к пожелтению и высыханию листьев. Нужно соблюдать баланс и следить за состоянием корней, чтобы избежать гниения.

Неподходящее освещение

Орхидеи не любят прямые солнечные лучи, но и в тени они чувствуют себя плохо. Нужно подобрать такое место для горшка, где свет будет ярким и рассеянным.

Естественные процессы

Иногда листья желтеют из-за естественного старения растения. Это нормальный процесс, и такие листья следует просто дождаться, пока они сами не опадут.

Прочие причины

Не исключены проблемы с субстратом, вредителями, болезнями или неправильным уходом, например, слишком низким качеством воды для полива или неправильной подкормкой.

Что делать при пожелтении листьев

Если листья начинают желтеть, нужно определить причину. Если это связано с поливом, его следует регулировать. Лучше всего поливать орхидею методом погружения, чтобы субстрат хорошо пропитывался влагой.

После пересадки может понадобиться корректировка полива, чтобы не навредить растению. В случае повреждения корней следует уменьшить полив и увеличить опрыскивание.

Пожелтение цветоноса

Желтение цветоноса после цветения — это нормальный процесс, и его не следует беспокоить. Однако если пожелтение связано с недостатком удобрений, освещения или неправильной влажностью, необходимо принять меры. Низкий уровень освещенности может замедлить фотосинтез, что негативно влияет на здоровье орхидеи.

Профилактика пожелтения

Чтобы предотвратить пожелтение, важно соблюдать несколько правил:

  • Правильный полив с использованием метода погружения.
  • Пересадка в качественный субстрат.
  • Поддержание стабильной температуры и влажности в помещении.
  • Нахождение постоянного места для горшка с растением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Наука и техника
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр Аудио 
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Дизайн и интерьер
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить
Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
Стало известно, на чьём кабриолете каталась знаменитая троица в Кавказской пленнице
Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Удивительные причины выпадения волос, о которых вы не знали
Простые, но вкусные гарниры на Новый год, которые быстро готовятся
Как сделать идеальное селфи в людных местах
Лидеры надёжности среди кроссоверов: чем выделяются
Как ученые определяют возраст звезды и почему Солнце обречено на гибель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.