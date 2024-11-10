Почему важно пересаживать драцену и как это правильно делать

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Драцена — это популярное декоративно-лиственное растение, которое нередко называют ложной пальмой. Она характеризуется жестким стеблем, который со временем одревесневает.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 2.0

Для того чтобы драцене комфортно было расти в домашних условиях, важным элементом ухода является правильная пересадка. Процесс пересадки влияет на здоровье растения и помогает ему развиваться.

Когда пересаживать драцену

Пересадку необходимо проводить, если растение находится в маленьком горшке с недостаточным количеством питательных веществ или когда корни начинают прорастать через дренажные отверстия.

Также пересаживать драцену нужно в случае появления вредителей или гниющих корней. Лучшее время для пересадки — конец зимы и начало весны, когда растение активно растет и быстрее восстанавливается после переноса.

Как выбрать горшок и грунт для драцены

Для драцены нужен просторный горшок, который по диаметру будет на 3-4 см больше предыдущего. Важно выбирать сосуд с дренажными отверстиями. Почва должна быть рыхлой и слабокислой (pH 6-6,5). На дно горшка кладется дренаж, а сама смесь может быть приготовлена из листовой земли, дерна, компоста, торфа и речного песка.

Пошаговая инструкция пересадки

За несколько дней до пересадки прекращают полив. Достают растение из старого горшка, осматривают корни, удаляя поврежденные или загнившие. Помещают растение в новый горшок, заполняя его свежим грунтом, не заглубляя корневую шейку. После пересадки поливают и опрыскивают растение раствором "Эпина", чтобы уменьшить стресс.

Как пересаживать черенки драцены

Черенки легко укореняются и могут быть пересажены в отдельные горшки, когда они достаточно окрепнут. Важно использовать подходящий грунт и правильно посадить черенок на том же уровне, на котором он был в предыдущем контейнере.

Уход за взрослой драценой

Пересаживать взрослую драцену рекомендуется редко, только в случае повреждения горшка или значительного увеличения размера растения. В этом случае пересадка проводится методом перевалки, чтобы не повредить корни.

Уточнения

Драце́на (лат. Dracāena) — род растений семейства спаржевые, деревья, суккулентные кустарники или, как в основном виды бывшего рода сансевиерия, бесстеблевые вечнозелёные многолетние травянистые растения.

