Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие шторы будут в моде в 2025 году
Как поводок помогает наладить контакт с собакой на прогулке
Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака
58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Почему в России так полюбились сибирские кошки
"Тяньчжоу-7" сгорит в атмосфере
Топ-3 упражнения с роликом для красивого пресса
Быстрый рецепт мясных ёжиков с рисом, идеально для семейного ужина

Три главных способа использования соли, которые спасут ваш огород

2:25
Садоводство

Соль является универсальным и доступным средством для ухода за дачным участком. Это вещество может служить удобрением, инсектицидом и гербицидом, что делает его полезным для борьбы с множеством садовых и огородных проблем. Например, соль помогает улучшить рост растений, избавляться от сорняков, вредителей и болезней.

Три главных способа использования соли, которые спасут ваш огород
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

Для использования соли как удобрения в огороде растворяют 50 г вещества в ведре воды и используют этот раствор для подкормки свеклы, моркови и капусты. На 10-15 см от саженцев делают небольшие бороздки и заливают раствор. Это простое средство позволяет добиться сладкого и сочного урожая.

Соль помогает также увеличить урожай плодовых деревьев. Для этого в начале весны или после сбора плодов вокруг деревьев рассыпают столовую ложку соли. Это способствует большему плодоношению и улучшению качества плодов. Дополнительно плодовые деревья обрабатывают солевым раствором для борьбы с вредителями (2 ст. л. соли на литр воды).

Для борьбы с сорняками растворяют 2 ст. ложки соли и 10 ст. ложек уксуса в литре кипятка. Полученной смесью заливают срезанные стебли сорняков. Такой способ помогает эффективно избавиться от нежелательных растений на участке. Однако следует быть осторожным, так как избыточное количество соли может засолить почву.

Соль также помогает избавиться от хрена, если он разросся не в нужном месте. Срезанные стебли засыпают солью, и растение исчезает с участка.

Соль используется и для борьбы с вредителями, такими как кроты, слизни, муравьи и луковая муха. Например, для того, чтобы избавиться от кротов, 4 ст. ложки соли засыпают в их норы. Луковую муху можно уничтожить раствором соли, а слизней — посыпать солью на дорожках и местах их обитания.

Наконец, соль помогает бороться с фитофторозом, поражающим томаты и картофель. Для этого растворяют стакан соли в ведре воды и обрабатывают зараженные части растений. Это средство способствует уничтожению грибка и улучшению состояния культуры.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Еда и рецепты
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут Аудио 
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Какие шторы будут в моде в 2025 году
Как поводок помогает наладить контакт с собакой на прогулке
Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака
58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Почему в России так полюбились сибирские кошки
"Тяньчжоу-7" сгорит в атмосфере
Топ-3 упражнения с роликом для красивого пресса
Три главных способа использования соли, которые спасут ваш огород
Быстрый рецепт мясных ёжиков с рисом, идеально для семейного ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.