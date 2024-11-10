Три главных способа использования соли, которые спасут ваш огород

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Соль является универсальным и доступным средством для ухода за дачным участком. Это вещество может служить удобрением, инсектицидом и гербицидом, что делает его полезным для борьбы с множеством садовых и огородных проблем. Например, соль помогает улучшить рост растений, избавляться от сорняков, вредителей и болезней.

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Для использования соли как удобрения в огороде растворяют 50 г вещества в ведре воды и используют этот раствор для подкормки свеклы, моркови и капусты. На 10-15 см от саженцев делают небольшие бороздки и заливают раствор. Это простое средство позволяет добиться сладкого и сочного урожая.

Соль помогает также увеличить урожай плодовых деревьев. Для этого в начале весны или после сбора плодов вокруг деревьев рассыпают столовую ложку соли. Это способствует большему плодоношению и улучшению качества плодов. Дополнительно плодовые деревья обрабатывают солевым раствором для борьбы с вредителями (2 ст. л. соли на литр воды).

Для борьбы с сорняками растворяют 2 ст. ложки соли и 10 ст. ложек уксуса в литре кипятка. Полученной смесью заливают срезанные стебли сорняков. Такой способ помогает эффективно избавиться от нежелательных растений на участке. Однако следует быть осторожным, так как избыточное количество соли может засолить почву.

Соль также помогает избавиться от хрена, если он разросся не в нужном месте. Срезанные стебли засыпают солью, и растение исчезает с участка.

Соль используется и для борьбы с вредителями, такими как кроты, слизни, муравьи и луковая муха. Например, для того, чтобы избавиться от кротов, 4 ст. ложки соли засыпают в их норы. Луковую муху можно уничтожить раствором соли, а слизней — посыпать солью на дорожках и местах их обитания.

Наконец, соль помогает бороться с фитофторозом, поражающим томаты и картофель. Для этого растворяют стакан соли в ведре воды и обрабатывают зараженные части растений. Это средство способствует уничтожению грибка и улучшению состояния культуры.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

