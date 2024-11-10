Успешное размножение хризантемы с помощью черенкования

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хризантема, или "цветок солнца", является популярным растением, которое выращивается как в саду, так и в домашних условиях. Размножение хризантем можно осуществить несколькими способами, но наиболее эффективным считается черенкование.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC0

Этот метод позволяет сохранить сортовые характеристики растения, делает его более стрессоустойчивым, способствует обильному цветению и повышает морозостойкость. Важными периодами для размножения хризантем являются осень, весна и лето, и на каждом из этапов есть свои особенности.

Для размножения хризантемы черенками осенью рекомендуется нарезать черенки в начале сентября. Они могут укореняться в воде или прямо в земле до наступления зимы. Комнатную хризантему лучше размножать ранней весной. Если черенкование проводить летом, то оно также даст хорошие результаты, если за этим процессом будет правильно следить.

Процесс нарезки черенков требует внимания. Черенки должны быть здоровыми, длиной 8-12 см, с 3-4 междоузлиями. Срез следует делать под углом в 45 градусов. Нижний срез можно обработать стимуляторами корнеобразования, такими как "Корневин".

Для успешного укоренения лучше использовать верхнюю часть побега, так как она более мягкая и зелёная. Важно, чтобы черенки укоренялись в рыхлом и хорошо подготовленном субстрате.

Черенкование хризантемы весной начинается с подготовки маточного куста осенью. Для этого нужно обрезать растение, оставить его с пеньками, а затем пересадить в ёмкость с подходящей почвой.

Зимой куст нужно хранить в прохладном помещении, поддерживая низкую влажность. Весной маточный куст нужно переместить в тёплое место, полить и ждать появления новых побегов, которые можно срезать и укоренять.

Летнее черенкование хризантем происходит в тенистом месте, с регулярным поливом и опрыскиванием черенков, чтобы почва не пересыхала.

Для комнатных хризантем также применяются методы черенкования. Черенки можно укоренить в воде или в почве, а также использовать другие методы, такие как деление корневища или размножение семенами, но последний способ используется редко.

Правильное укоренение черенков в земле происходит с использованием рыхлого субстрата и соблюдением температурного режима. После посадки черенков рекомендуется создать мини-парник для поддержания влажности и температуры, что поможет ускорить процесс укоренения.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

