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Обзор заболеваний коры яблонь и эффективные способы их лечения

1:35
Садоводство

Трудности с яблоней могут проявляться в виде опадающей листвы, ухудшающегося плодоносения и повреждений на стволе. Основной причиной таких проблем становятся заболевания коры, которая является важной защитной оболочкой дерева.

Обзор заболеваний коры яблонь и эффективные способы их лечения
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Эта "кожа" яблони может страдать из-за солнечных ожогов, морозов, повреждений от грызунов или неправильной обрезки. Важным шагом в предотвращении заболеваний является регулярный осмотр дерева, включая контроль за состоянием коры.

Одной из причин повреждений коры может быть воздействие зайцев и мышей. Для защиты ствола на зиму его обвязывают ветками хвойных растений. Также важно проводить профилактику повреждений и следить за состоянием дерева в течение всего сезона.

На трещины или повреждения следует реагировать незамедлительно, чтобы избежать проникновения вредителей и болезней. Для лечения можно использовать садовый вар, а поврежденные участки обрабатывают раствором медного купороса.

Основные заболевания, связанные с корой яблонь, — это черный рак, европейский рак и бактериальный рак. Эти заболевания быстро распространяются и могут уничтожить дерево, если их не лечить вовремя.

Важно своевременно удалять пораженные участки и проводить обработки фунгицидами, а также использовать народные средства для профилактики. При серьезных повреждениях дерево лучше выкорчевать и сжечь, чтобы избежать заражения других растений.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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